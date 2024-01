Dezvăluiri din primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”Mi-a zis să semnez cu Anamaria Prodan”

a pregătit-o în două rânduri pe FCSB, însă primul mandat al acestuia (2012 – 2014) a rămas unul istoric. Antrenorul a reușit performața de a câștiga titlul în SuperLigă în două rânduri, să califice echipa în optimile Europa League și să o ducă pe FCSB în grupele Champions League.

Florin Gardoș: ”Reghecampf mi-a zis să semnez cu Anamaria Prodan”

și l-a avut antrenor pe Reghecampf în ultimii doi ani petrecuți la echipă. Acesta a dezvăluit că a fost presat de actualul antrenor al formației saudite Al Tai să semneze un contract de impresariat cu Anamaria Prodan, soția sa de la acea vreme.

”Am simțit o presiune de a semna cu Anamaria Prodan. Am simțit-o când au intrat la închisoare frații Becali (n.red. Ioan și Victor Becali). Îți dai seama, Anamaria voia să semneze jucătorii de la club. M-a sunat atunci, dar nu am vrut. Mi-a zis și Reghe să semnez, îți dai seama că te simțeai presat când îți spunea antrenorul echipei”, a declarat Florin Gardoș la podcastul ”SportCast cu Sile” de la .

Florin Gardoș: ”Nu aveam nimic cu Anamaria Prodan”

Fostul fundaș al naționalei României a explicat motivul pentru care nu voia să fie impresariat de Anamaria Prodan și cum a ajus să semneze un contract cu Ioan Becali.

”Eu nu aveam nimic împotriva ei, dar jucam în Champion League, eram pe val. Ce sens avea să semnez? Eu nu am mai semnat cu nimeni din momentul ala, doar am păstrat legătura cu frații Becali. Nu voiam să mă leg de un impresar, am zis că poate mă încurcă. Cine știe ce comisioane voia. Am semnat din nou cu Ioan Becali atunci când a venit cu oferta de la Southampton”, a mai declarat Florin Gardoș.

„Metodele de pregătire ale lui Reghecampf ne-au uzat total de la 23 de ani!”

, prietenul și fostul său coleg de la FCSB și de la echipa națională. Pregătirea spartană a lui Thomas Neubert din primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf ar fi unul dintre motive.

”A fost o discuție vis-a-vis de asta pe care am mai avut-o cu colegii de generație care au fost la FCSB în acea perioadă, dacă ce am făcut noi atunci a fost prea mult ca volum și prea mult ca uzură. Și poate fi asta o explicație.

Discuția asta a fost. Eu am plecat la 24, Chiri la 23. Acea perioadă cât am stat acolo și a fost acea uzură peste Premier League!”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Anamaria Prodan a devenit președinte de club

Anamaria Prodan, cunoscutul agent FIFA în vârstă de 51 de ani, a făcut un pas important în lumea fotbalului românesc. .

Echipa MFC Ploiești, fondată în 2014, a reușit să câștige Cupa LMF Prahova în anii 2018, 2019 și 2022 sub comanda lui Gabriel Georgescu, demonstrând un succes semnificativ în cadrul competițiilor de minifotbal.