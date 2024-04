Dezvăluiri incredibile din familia lui Mutu: relația soției sale, Sandra cu fiicele Briliantului din fostul mariaj! Ce i-a cerut fiul

Adrian Mutu a vorbit despre relația pe care Sandra o are cu copiii din primele sale două mariaje, cel cu Alexandra Dinu sau cu Consuelo. Și, a dezvăluit Briliantul, cu toții se înțeleg perfect, ca o mare familie.

Adrian Mutu, despre soția sa și relația cu fiicele lui

După ce în urma umilinței cu Corvinul Hunedoara, Adi Mutu a avut o discuție de-a dreptul interesantă cu fiul său cel mic, Thiago. Puștiul, ajuns la 7 ani, pasionat de fotbal, i-a propus o destinație surpriză tatălui său.

”M-a întrebat dacă aș putea să mă duc la Real Madrid. I-am spus că o să încerc, să vedem (râde, n. red.)… Așa mi-a zis fiul meu. `De ce nu te duci antrenor la Real Madrid?`. I-am zis: `Hai că văd, mă mai gândesc, dar acum am nevoie de pauză. Vedem de la vară dacă mă duc`”, a povestit, amuzat copios, Adrian Mutu la FANATIK SuperLiga.

De asemenea, el i-a mărturisit jurnalistului Horia Ivanovici, cum se înțelege actuala lui soție, frumoasa Sandra, cu fiicele din mariajul cu Consuelo. Și, a dezvăluit el, Mario, fiul său din prima căsătorie, cea cu Alexandra, e acum apropiat de familie.

”Da (are o relație frumoasă cu toți copiii, n. red.). Mario nu mai e rebel, e ok. Face 22 de ani și el. Începe încet, încet, să se așeze. Fetele, trebuie să vedem. Cea mare are graduation (absolvire, n. red.), party, etc. Termină (liceul, n. red.) și trebuie să mergem.

E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Da, mergem (în Republica Dominicană, n. red.) pe 14 iunie. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Thiago, cu Mario”, a mai spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu, cu Sandra în vizită la Consuelo, în Republica Dominicană

”Mergi cu Sandra? Adică, așa e genul de relație? Așa frumoasă?”, a întrebat , gazda show-ului FANATIK SuperLiga. ”Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea? Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal ca și copiii mei…

Sandra s-a înțeles de la început cu fetele. Erau mici ele, aveau opt ani… Și, încet-încet, și cu copiii, când a venit Thiago, s-au văzut și… Cu Mario se cunoșteau de dinainte. Eu cred că e ceva normal și civilizat. Mai ales că ei, acum, sunt mari, 22, 18…”, a precizat Adrian Mutu.

, a insistat. ”La fel sunt relațiile și cu Consuela?”, a întrebat jurnalistul. Iar Adrian Mutu a răspuns liniștit, ca discutând de ceva normal, nu o excepție. ”Da, da. Și ea e ok.

Ele (Sandra și Consulea, n., red.) vorbesc când trebuie să vorbească, când e vorba de copii… Dacă putem să ajutăm, dacă mai au nevoie de ceva… Dar și cu Alexandra e la fel. Nu avem nicio treabă, au trecut prea mulți ani”, a mai precizat Adrian Mutu.

În altă ordine de idei, cum nu a vrut să își dea, nicio secundă, jos șapca din cap, Adrian Mutu a explicat cu cine seamănă cu noua sa frizură. Vă reamintim, el a suferit o operație de implant de păr pentru ca podoaba sa capilară să nu pară prea… rară. ”Acum, cu părul, zici că suntem frați, nu tată și fiu (el cu Mario, n. red.)”, a spus Adrian Mutu, râzând.

Ce RELATIE are Adrian Mutu cu copiii lui! Cum se impaca Consuela cu Sandra! DEZVALUIRI IN PREMIERA