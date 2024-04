Mesajul pe care i l-a scris soția lui Adi Mutu în noaptea de după umilința de la Hunedoara. Cine „l-a trimis” antrenor la Real Madrid

Adrian Mutu a trăit o noapte de coșmar după Corvinul Hunedoara – CFR Cluj, scor 4-0, iar acesta a dezvăluit ce mesaj i-a trimis soția lui. „Briliantul” a revenit lângă familie, însă fiul lui l-a „trimis” să antreneze la Real Madrid.

Mesajul pe care i l-a scris soția lui Adi Mutu în noaptea de după umilința de la Hunedoara

, iar antrenorul a avut o seară de coșmar în drum spre Cluj. Acesta s-a gândit să plece de la CFR și i-a înmânat demisia lui Neluțu Varga ziua următoare, așa cum FANATIK a anunțat.

Sandra Mutu, șoția antrenorului, i-a trimis un mesaj „Briliantului” după Corvinul Hunedoara – , scor 4-0. Acesta a dezvăluit și că nu a vorbit cu nimeni după înfrângere, deși a fost în mașină cu oficialii grupării din Gruia.

„Până să iau decizia nu am vorbit cu nimeni. Am vorbit puțin cu staff-ul meu, în drum spre Cluj eram în mașină cu cei din conducere. Am mai avut meciuri în care am pierdut și mă întrebai cum sunt, iar eu spuneam ofticat. Acum nu eram ofticat, eram supărat!

Ofticarea era ceva ce poate să se transforme în ceva pozitiv. M-am dus la Cluj, soția mea nu a stat cu mine, era la București. Mi-a trimis un mesaj, mi-a spus să cântăresc bine deciziile pe care le iau. Știe că nu îmi place să pierd, știa că nu am nevoie să vorbesc cu mine pentru că trebuie să fiu convins de decizie”, a spus Mutu.

Fiul lui Adrian Mutu l-a „trimis” antrenor la Real Madrid

Adrian Mutu a revenit la București lângă familie, însă fiul lui i-a „găsit” deja un angajament după experiența de la Cluj. „Briliantul” a dezvăluit că Tiago i-a spus să meargă la Real Madrid, echipă pentru care visează să joace într-o zi.

„Fii-miu mi-a zis că îi era dor de mine, tuturor le-a fost dor de mine. M-a întrebat unde să mă duc, dacă aș putea să mă duc la Real Madrid. Am zis că o să încerc, așa mi-a spus fii-miu: «De ce nu te duci antrenor la Real Madrid».

«Acum ce faci? / Uite am venit, sunt antrenorul tău. / Da, dar du-te la Real Madrid că vin și eu cu tine. / Hai că mă mai gândesc, dar acum am nevoie de o pauză, vedem de la vară»”, a declarat „Briliantul”.

