Adi Mutu a dezvăluit ce a simțit la Corvinul – CFR Cluj 4-0. „Mi-a picat greu de tot. Era prea mult!”. Ce crede de varianta că a fost „lucrat”

după eşecul din sferturile Cupei României în faţa celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-4. Doar trei zile mai târziu, CFR Cluj a câştigat cu 4-1 meciul din Giuleşti cu Rapidul.

Adi Mutu a dezvăluit ce a simțit la Corvinul – CFR Cluj 4-0. „Mi-a picat greu de tot. Era prea mult!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a vorbit despre ce a simţit la , dezvăluind că a luat decizia de a părăsi echipa pe banca tehnică, la scorul de 3-0 pentru gazde:

“Nu vreau să fac o tragedie din asta, pentru că se întâmplă. Dezamăgirea de moment nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă după. Pe moment eram foarte dezmăgit, a fost o înfrângere umilitoare.

Eu n-am acceptat şi n-am putut să trec peste asta. Lăsând la o parte dezamăgirea de moment, aşa este sportul. Este un rezultat care îţi pică greu, dar cred că poţi să înveţi din aceste lucruri.

Câteodată fotbalul este de neînţeles şi mi s-a întâmplat şi mie. Şi prin astfel de experienţe înveţi, devii un antrenor mai bun şi poate pe viitor reuşeşti să previi. Pentru că a fost un accident.

“Eu aşa cred, că a fost un accident. Adevărul o să se afle, dar nu cred acest lucru.”

Eu aşa cred, că a fost un accident. Adevărul o să se afle, dar nu cred acest lucru. La CFR Cluj te aştepţi la o evoluţie ca în meciul cu Rapid, chiar dacă nu a fost cea mai bună seară a Rapidului.

Nu te aştepţi să piardă cu o echipă de Liga 2. S-a văzut… Când iei cartonaş roşu în minutul 10… A început să îmi cadă puzzle-ul, Mogoş era accidentat de la încălzire.

Toate lucrurile au mers pe dos. Noi am făcut un meci bun cu trei zile înainte. Atmosfera era bună, am avut o relaţie foarte bună cu jucătorii. Am fost corect din toate punctele de vedere. Am vrut ca echipa să aibă de câştigat.

“Nu eram deloc mulţumit şi decât să riscăm să vorbească gura fără mine”

Echipa a jucat bine, pe alocuri foarte bine. Am avut ghinion, echipa a jucat. Chiar şi cu Universitatea Craiova am făcut un meci bun. Am avut ghinion. FCSB-ul câştigă când trebuie să câştige, dovadă şi meciul cu Craiova.

Cu noi, Popescu a avut o zi senzaţională, iar cu FCSB… Sunt zile şi zile. Am intrat cu ei la vestiare, dar nu am stat la vestiar. Nu puteam să vorbesc, era prea la cald, eram prea dezamăgit.

Nu eram deloc mulţumit şi decât să riscăm să vorbească gura fără mine, mai bine las să treacă o seară, să iau şi eu o decizie care trebuie. Dar eram convins de pe bancă. Nu la 4, ci la 3-0, i-am spus team managerului că o să plec după meciul ăsta”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

