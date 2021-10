Dezvăluiri la o săptămână de la El Clasico! Vinicius, ţinta unui atac rasist pe “Camp Nou”: “Am văzut un copil care făcea un gest”

, scor 2-1, în El Clasico, iar Vinicius a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai echipei lui Carlo Ancelotti. Recent, internaţionalul brazilian a oferit un interviu în presa din ţara natală şi a susţinut că a fost victima unui atac rasist pe “Camp Nou”.

Vinicius a dezvăluit că a văzut, în momentul schimbării, un copil care făcea gesturi rasiste, dar a trecut cu vederea momentul. Cu toate acestea, brazilianul a spus că şi un adult l-a insultat, însă a preferat să nu spună nimic la finalul meciului.

Vinicius, ţinta unui atac rasist în timpul El Clasico

“Când am fost schimbat, am văzut un copil care făcea un gest spre mine. Era un copil, aşa că am trecut cu vederea, apoi un adult a început să mă insulte.

I-am făcut semn ca să ştie că am auzit ceea ce a spus. Nu prea dau importanţă acestor lucruri, prefer să mă concentrez la joc.

Merită pedepse aspre ca să nu mai facă aşa ceva. În acel moment am decis să nu spun nimic, fiind cu gândul la meci”, a declarat Vinicius pentru Esporte Interativo.

Cum a făcut faţă presiunii de la Real Madrid

Real Madrid l-a transferat pe Vinicius în iulie 2017, de la Flamengo, însă jucătorul a ajuns în Spania abia după încă un an, când a împlinit 18 ani. Pentru această mutare, “galacticii” au plătit 46.000.000 de euro, astfel că atacantul de 21 de ani a devenit al doilea cel mai scump fotbalist vândut de o echipă din Brazilia.

În interviul dat jurnaliştilor de la Esporte Interativo, a vorbit şi despre presiunea pe care a resimţit-o după ce a semnat cu Real Madrid.

“Presiunea a fost destul de mare. Niciodată nu am văzut aşa ceva pentru un jucător aşa de tânăr. Nu ştiu care a fost motivul, poate pentru că transferul a fost destul de scump.

Clubul şi antrenorii ştiau calităţile mele şi, că în timp, voi câştiga experienţă şi încredere. Eu am fost mereu liniştit, nu a contat ce spun alţii. Îi ascult pe cei din club şi pe impresarul meu”, a mai explicat Vinicius.

Vinicius, despre modul de lucru cu Ancelotti

Din vară, Vinicius este antrenat de Carlo Ancelotti, iar brazilianul a dezvăluit cum este să lucrezi cu antrenorul italian. Cu această ocazie, fotbalistul de 21 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat în meciul cu Şahtior Doneţk, din actualul sezon al Ligii Campionilor.

“Mereu îmi cere să fiu concentrat. Se mai întâmplă să-mi pierd atenţia, iar el îmi aduce aminte mereu. Ne motivează pe toţi. În meciul cu Şahtior, când am făcut ceva care nu a fost pe placul lui, mi-a spus: ‘Dacă le mai faci cadouri, te schimb'”, a conchis Vinicius.