Dezvăluiri-șoc după calificarea Oțelului în finala Cupei: „Avem cel mai mic buget. E de Liga 2!”

Cristi Munteanu a fost invitat la dialog telefonic de către Cristi Coste și invitații săi în direct la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate fi văzută live pe website-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri, cu începere de la 10:30.

Buget de mijlocul clasamentului în Liga a II-a

Oțelul Galați nu se poate lăuda cu un buget enorm, dar rezultatele sunt paradoxale cu banii echipei. , au o clasare bună în play-out-ul SuperLigii și produc surprize permanent pe teren. Cristi Munteanu a dezvăluit ce buget are Oțelul, unul extrem de surprinzător, .

ADVERTISEMENT

„Suntem echipa cu cel mai mic buget din România, puțin peste 2 milioane de euro. Am speranțe că după rezultatele echipei să vină mai mulți oameni potenți din mediul privat. Îi așteptăm cu drag pentru că orașul merită, suntem cel mai bun ambasador al acestui oraș și județ.

Am avut 4 zile la Craiova, două meciuri în cupă și campionat și a trebuit să ne întoarcem acasă. Am jucat, ne-am întors acasă, am stat o zi pentru că nu ne-am permis să stăm acolo 4 zile. [..]

ADVERTISEMENT

Trebuie să te limitezi la ce ai și Dorinel a făcut cel mai bine. Au mai fost intrazieri, ăsta e fotbalul românesc, dar băieții sunt un grup serios, de mare caracter care au înțeles și s-au rezolvat problemele.

E greu când în fotbal bugetul face diferența, este clar. Dacă noi am fi avut un buget de 5-6 milioane de euro, altfel am fi discutat acum“, a spus Cristi Munteanu despre problemele financiare de la Galați, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Rezultatele au depășit așteptările Oțelului

Cristi Munteanu a dezvăluit că așteptările clubului din Galați au fost depășite având în vedere contextul. Nou-promovată și cu un buget sub media SuperLigii, Oțelul promite și oferă performanțe gălățenilor, fiind un brand puternic pentru oraș.

„Nu vreau să fiu ipocrit, clar nu (n.r. se aștepta la calificarea în finala Cupei României). Atât am avut de făcut, să tratăm competiția foarte serios. Am tratat competiția la fel ca și campionatul, iar Dumnezeu ne-a adus aici.

ADVERTISEMENT

Un adversar foarte bun, care a ajuns pe merit (n.r. Corvinul Hunedoara). A eliminat echipe puternice din campionatul nostru. Și noi și ei ne-am calificat pe merit. Oțelul se califică în finală Cupei după 20 de ani. Culmea, acum 20 de ani finala Cupei a fost împotriva lui Dinamo, iar eu eram în poartă. În poartă și MVP-ul meciului.

Trofeul care ne lipsește în vitrină, pentru că Oțelul Galați are și Supercupa României și titlul. Cupa României nu e acolo și ne dorim cu toții să completăm vitrina de trofee a clubului cu acest trofeu.

Am avut o grupă în care a fost FCSB și Dinamo, am eliminat Universitatea la Craiova, după un meci foarte greu, unde am câștigat pe final meritat. La Galați e multă muncă, seriozitate, iar antrenorul nostru face diferența meci de meci“, a mai adugat președintele Oțelului Galați, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluiri-șoc după calificarea Oțelului în finala Cupei