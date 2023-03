Dezvăluiri șocante despre primele luni ale lui Meme Stoica la Steaua. „Leo, hai să-l lucrăm! Căuta aliați să-l dea afară pe Pițurcă”. Video exclusiv

Leo Strizu după victoria roș-albaștrilor, scor 4-1 cu Petrolul Ploiești în etapa 28 din SuperLigă. În ultima ediție , fostul tehnician cu licență PRO al vicecampioanei a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre perioada imediat următoare venirii lui Mihai Stoica în calitate de președinte la Steaua în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Leo Strizu a fost apropiat de Victor Pițurcă odată cu venirea la Steaua: „Are suflet bun”

s-a apropiat de Victor Pițurcă, antrenor la acea vreme pe banca roș-albaștrilor. Fostul tehnician al echipei finanțate de Gigi Becali a precizat că Mihai Stoica, manager general pe banca FCSB, s-a schimbat odată cu venirea din Galați la București.

„Am început drumul acesta la Steaua. A început bine, spre surprinderea mea, m-am apropiat și (n.r. Victor Pițurcă) Piți s-a apropiat de mine pentru că știți foarte bine Piți are suflet bun, dar greu te apropii de el. S-a format o chimie frumoasă între mine și Piți. Veneam dimineața la stadion, ne beam cafeaua, discutam, urmăream antrenamentele.

Piți avea un program foarte bun. Venea la opt și mai pleca seara la opt. M-am apropiat foarte mult de el și el de mine. Meme își vedea de treabă la birouri. Una e Meme care a fost la Galați și altul e Meme care a venit în București. N-a luat din București decât lucrurile rele”, a declarat Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

Leo Strizu, dezvăluiri șocante despre venirea lui Mihai Stoica la Steaua: „Hai să-l lucrăm pe Piți”

Leo Strizu a lăsat de înțeles în momentul în care și-a anunțat demisia de la FCSB că Mihai Stoica a avut un rol decisiv în alegerea sa. În direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Leo Strizu a mărturisit că în urmă cu 20 de ani, Mihai Stoica i-a propus să colaboreze pentru a-l scoate în afara clubului pe Victor Pițurcă, antrenor la acea vreme pe banca roș-albaștrilor.

„După trei, patru, cinci luni vorbesc cu Meme, cum vorbeam în permanență. ‘Te urci cu mine în barcă? Ce vrei? Hai să-l lucrăm pe Piți I-am zis, mă Meme, tu ești prietenul meu. Nu pot să particip la așa ceva’. Știam ce mă așteaptă.

Poate am greșit, poate n-am greșit și acum aceeași decizie o luam. Deci, eu nu i-am spus niciodată lui Piți. Am avut o perioadă bună cu Meme, am fost mai mult decât frați. Am pus umărul la venirea lui la FCSB. Tot eu să-l debarchez, nu-mi făcuse nimic omul ăsta. Vizavi de Piți îl cunoșteam de 4-5 luni, m-am apropiat de omul ăsta.

„Până la urmă s-a îndeplinit obiectivul lui Mihai Stoica”

I-am zis că nu mă bag, știam ce mă așteaptă. În momentul în care așteptam să vină dinspre Gigi fel și fel de informații false, automat, dacă eram în compania lui Meme și acceptam ce vrea el să facă puteam să confirm. ‘Băi, Gigi, mă crezi pe mine? Uite ce spune Leo’.

În momentul în care nu am acceptat cam de atunci a început să se rupă firul. Astăzi tot aceeași decizie o luam. Până la urmă s-a îndeplinit obiectivul lui Mihai Stoica”, au fost dezvăluirile lui Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită confirmă dezvăluirile lui Leo Strizu în privința lui Mihai Stoica: „A vrut mai mult”

Vivi Răchită, analistul FANATIK SUPERLIGA și fost fotbalist al Stelei, a precizat că a fost martor la intențiile lui Mihai Stoica de a-l înlătura de la echipă pe Victor Pițurcă. Fostul antrenor și jucător al celor de la Petrolul Ploiești a precizat că managerul general al celor de la FCSB voia mai multă putere în cadrul clubului roș-albastru.

„Tot clubul era condus de Victor Pițurcă, ca manager general. Piți făcea tot ce ținea de clubul Steaua. Alex Ferguson de România. Meme Stoica, cum era el învățat, a vrut să-i submineze lui Piți. ‘Stai, domne că sunt președinte’. Piți îl ținea. ‘Vezi dacă e terenul bun, vezi ce faci acolo’.

Atunci s-a întâmplat că Meme Stoica a vrut mai mult, adică să-l lucreze pe Piți. Gigi Becali nu punea niciodată un președinte de club la Steaua fără acceptul lui Piți, pentru că Piți l-a adus pe Gigi la Steaua. De acolo a plecat tot, Meme Stoica, acum căutând aliați să-l lucreze pe Piți. Asta s-a întâmplat.

„Piți mi-a zis: Plec!”

„Piți când a plecat de la echipă în 2004, 2005, a plecat, că eram acolo, pentru că a venit Meme Stoica de la Gigi Becali și a zis: ‘Îl scoți din lot pe Pădurețu’. O rezervă a noastră. Și Piți a zis: ‘Plec!’ M-a chemat pe mine, pe Rădoi, pe Dorinel Munteanu și pe Florentin Dumitru, ce-i patru căpitani si a zis:

‘Plec. Pentru că dacă accept asta mâine o să te dea pe tine, poimâine pe tine și așa mai departe’. Leo Strizu să spună pe cine a căutat Meme Stoica aliat să-l lucreze pe Piți. Am discutat cu Victor Pițurcă și mi-a reiterat faptul că tot ceea ce spunem noi, pentru că suntem prietenii lui și știe că spunem adevărul, și mi-a spus că va confirma”, a spus Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

