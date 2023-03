Exclusiv. Leo Strizu a dezvăluit la Fanatik SuperLiga cum l-a propus pe Mihai Stoica lui Gigi Becali la Steaua. „Nu-l voia, dar i-am zis că mușcă pe toată lumea dacă-i dai drumul din cușcă!” Video

Leo Strizu a fost forţat de să demisioneze de la FCSB. Fostul antrenor principal din acte de la roş-albaştrii şi-a anunţat plecarea după victoria în Petrolului, scor 4-1.

Leo Strizu a dezvăluit la Fanatik SuperLiga cum l-a propus pe Mihai Stoica lui Gigi Becali la Steaua

În prima apariţie publică după plecarea de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA, a povestit cum l-a propus pe Mihai Stoica lui Gigi Becali pentru a deveni preşedinte la Steaua, cei doi având la vremea respectivă o colaborare foarte strânsă:

“Din moment ce am reziliat contractul cu FCSB, pot să vin să vorbesc ca persoană fizică, fără contract. Nu vreau să lezez jucătorii sau tot personalul din această frumoasă familie. Eu dacă am ceva de spus, o spun în faţă.

Această chimie, care probabil nu a existat între mine şi Mihai Stoica, a fost una foarte bună. Eu l-am întâlnit pe Mihai Stoica prin intermediul lui Sică Puşcoci, avea nevoie de nişte bani. Eu eram în Turcia, activam şi i-am zis să ia din cont şi să îi dea lui Meme Stoica.

“Am avut o perioadă foarte frumoasă cu Mihai Stoica în care eram mai mult decât fraţi”

La un an după ce m-am lăsat, Mihai Stoica m-a contactat şi mi-a spus să vin să lucrăm împreună. Am acceptat şi am avut o perioadă foarte frumoasă cu Mihai Stoica în care eram mai mult decât fraţi. Şi lucruri bune şi lucruri rele, le-am suportat împreună.

Erau ultimii doi ani de zile în care lucrurile au început să scârţâie, combinatul (n.r. Sidex Galaţi) era pe ducă, nu mai aveam sursa de venituri. Am pus amândoi umărul la salvarea echipei de la retrogradare, vorbim de perioada Oţelul. La vremea aia ne băteam cu oameni cu bani.

Cum am făcut noi, cum n-am făcut, ţin să precizez că în ultimul an s-a urcat cu noi în barcă Ilie Dumitrescu. Era antrenor şi ne-a ajutat să scăpăm de la retrogradare. L-am introdus în relaţia noastră pe Teia Sponte, pentru că mai aveam nevoie de o sursă de finanţare.

“Am discutat cu Piţi şi mi-a zis «Urcă-te în barcă şi vino lângă mine!»”

Apoi am spus că nu mai putem să continuăm şi tot ca fraţi, am decis ca, unde se duce MM-ul sau cu cine merg eu, să vină unul după celălalt. Mihai Stoica era pe o altă pistă, Teia Sponte mi-a spus să vorbim cu Victor Piţurcă.

Am discutat cu Piţi şi mi-a zis «Urcă-te în barcă şi vino lângă mine!». Bun. Acum, eu ţineam la prietenia cu Meme Stoica şi i-am spus lui Teia Sponte să facem tot posibilul să îl aducem şi pe prietenul nostru. Teia Sponte se apropiase de Meme.

Tot în acea perioadă, undeva în 2002, în perioada de pauză, Teia spunea să ne întâlnim cu Gigi Becali. Nu ştiam ce are în cap Teia, dar presupuneam. Asta era sâmbătă şi luni trebuia să fie numit la echipă Marius Stan.

“I-am spus: «Măi, Gigi! E bun, când îi dai drumul din cuşcă, muşcă pe toată lumea»”

În momentul în care ne-am întâlnit cu Gigi Becali, Teia a venit cu o soluţie şi a spus că ar fi bine să ne punem un apropiat preşedinte. Gigi a întrebat ce variante sunt. Teia s-a uitat la mine, am dat din cap şi a spus: Mihai Stoica.

Când a auzit Gigi Becali de Mihai Stoica… nu ştiu cum îl făcuse într-o emisiune «Tu n-ai atâta vacanţă câtă şcoală am eu!», ceva de genul ăsta: «Nu, că s-a luat de mine şi ceva de genul ăsta». I-am spus: «Măi, Gigi! E bun, când îi dai drumul din cuşcă, muşcă pe toată lumea».

La care mă întreabă Gigi şi i-am spus că îl susţin pe Teia Sponte şi că merită, este ostaş bun. L-am sunat pe Mihai Stoica şi i-am spus să renunţe la toate celelalte variante şi să vină la Steaua. Cam ăsta a fost tot filmul!” , a povestit Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a fost preşedintele celor de la FCSB până în 2007, când a plecat la Unirea Urziceni. S-a reîntors la Gigi Becali, trei ani mai târziu, în 2010. Iar până în prezent, Mihai Stoica a ocupat funcţiile de manager sportiv şi manager general al roş-albaştrilor.