Victor Pițurcă se situează de partea CSA Steaua în „războiul” purtat de „militari” cu FCSB, formația finanțată de Gigi Becali, pentru identitate și palmares. Deși au lucrat împreună, , iar Vivi Răchită a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care „Piți” este extrem de supărat pe omul de afaceri.

Dezvăluiri uluitoare din războiul Gigi Becali – Pițurcă. „Are cazierul pătat din cauza lui”

Victor Pițurcă a lucrat cu Gigi Becali la echipa patronului între 2003 și 2004, dar și în 2010. În prezent, Victor Pițurcă susține CSA Steaua, .

Vivi Răchită, fost elev al lui Pițurcă, dar și „secund” la echipa națională și la clubul arab Al-Ittihad, a dezvăluit motivele reale pentru care Victor Pițurcă și Gigi Becali nu-și vorbesc. Patronul FCSB ar fi mărturisit în ancheta din dosarul „Valiza” că Victor Pițurcă știa de banii pe care i-a împrumutat finanțatorului.

„Așa este Pițurcă. În primul rând, Victor Pițurcă l-a adus pe Gigi Becali la Steaua în 1999-2000. Lui Pițurcă i-am fost jucător, i-am fost colaborator la echipa națională și la Al-Ittihad. Este un om care ține foarte mult la principii. După echipa națională, am plecat în Arabia Saudită.

„Erau banii pentru celebra ‘Valiză’. A spus că Pițurcă știa pentru ce sunt banii”

Am pierdut un meci și a doua zi, pe ziarul lor de sport, era poza lui Victor Pițurcă și scria ceva în arabă. Am întrebat interpretul ce scrie. ‘Victor Pițurcă este pușcăriaș, că are un an de pușcărie de făcut’. Era acel dosar în care Victor Pițurcă a fost sunat la 12 noaptea de către prietenul Gigi Becali să-i aducă o sumă de bani pentru a cumpăra un teren.

Victor Pițurcă s-a dus noaptea, a semnat că îi dă banii. Erau banii pentru celebra ‘Valiză’ cu U Cluj. La anchetă, Victor Pițurcă a spus cum s-au întâmplat lucrurile. De partea cealaltă, s-a spus că Pițurcă știa pentru ce sunt banii și pentru asta Pițurcă are cazierul pătat.

Pițurcă este extrem de supărat pe chestia asta. Ăsta-i motivul principal. Pe ziarul din Arabia Saudită scria că Victor Pițurcă face pușcărie pentru un ajutor dat unui prieten. L-a sunat Gigi Becali pe Pițurcă să-i ducă niște bani, nu ajungeau la valiză toți banii.

Nu știu cât i-a dus. (n.r. 1 milion de euro) Mai puțin. Becali i-a spus că e pentru un teren pe care-l cumpără și că are nevoie de banii cash. I-a dus Pițurcă banii. În jur de 100.000 de euro.

Celălalt motiv pentru care Pițurcă și Becali nu-și vorbesc: „Eram la Steaua”

Vivi Răchită a explicat că și perioada în care Gigi Becali și Victor Pițurcă au colaborat la echipa finanțată de omul de afaceri a intensificat relația rece dintre cei doi. În dosarul ‘Valiza’, Victor Pițurcă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru mărturie mincinoasă.

„La anchetă, Pițurcă a zis: ‘mi-a cerut banii pentru teren’. De partea cealaltă… Pițurcă a fost condamnat un an de zile cu suspendare pentru mărturie mincinoasă, dar el a spus ce s-a întâmplat. Nu poate să-l ierte. Mai vorbesc, dar nu mai este ce era. Bineînțeles și pentru ce s-a întâmplat din punct de vedere sportiv pentru că eram la Steaua.

Așa cum spune Gigi Becali, nu poți să spui că Victor Pițurcă nu este antrenor. Știe, pentru că era acolo, cum lucra. Echipa care a ajuns în semifinale era făcută de Victor Pițurcă. Ăsta e adevărul”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Răchită, adevărul despre „ruptura” dintre Becali și Pițurcă