Dezvăluirile actorului Horațiu Mălăele despre obsesiile lui: “Am trăit o bucurie uriașă”

Horațiu Mălăele a lansat două volume la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. ”O poveste cam ciudată” și ”Poezii și vorbe-n vânt” sunt cele două cărți lansate de celebrul actor, zilele trecute, în București, după ce, inițial, au fost prezentate publicului din Târgu Jiu, orașul copilăriei sale. Joacă în Take, Ianke și Cadîr, iar pe 17, 18 și 19 iunie va urca pe aceeași scenă cu fiul său, Bogdan, în spectacolul Escu, în Canada.

Horațiu Mălăele a lansat două volume de suflet despre obsesiile sale

Horațiu Mălăele, în vârstă de 69 de ani, revine cu noutăți după doi ani de pauză, perioadă în care a avut timp pentru desene și cărți. În pandemie, actorul Mălăele a avut recent o dublă lansare de carte, ”O poveste cam ciudată” și ”Poezii și vorbe-n vânt”, două cărți de suflet, pe care actorul le iubește enorm. Ele sunt inspirate din viața sa, din locurile în care a copilărit, după cum spune chiar acesta.

”Cele două cărți sunt niște volume de suflet, pe care le iubesc tare mult, pentru că, părerea mea, pentru un scriitor orice carte este un semn autobiografic. Și totodată este o concluzie a obsesiilor, a fericirilor și a durerilor lui.

Aceste lucruri le veți vedea în aceste două cărți, în special în prima, în O poveste cam ciudată. Și în cea de-a doua, Poezii și vorbe-n vânt, e o aglomerare ordonată, bine ordonată de cei de la Bookzone, despre obsesiile mele”, a declarat Horațiu Mălăele, pentru FANATIK.

Actorul nu este la prima întâlnire cu cititorii săi de carte. De altfel, acesta își îndeamnă fanii să îi citească și prima carte, intitulată ”Tehomir”.

”Mi-aș dori să citiți prima mea carte în ale scrisului, care s-a numit Tehomir. O carte imaginată, dar cu acțiuni autobiografice, care vorbește despre un tehomir existent, undeva la mijlocul drumului dintre Tg. Jiu și Severin, unde am copilărit într-un anume fel, într-o zodie nebună și ciudată. O carte care vorbește într-un anume fel despre destinul meu”, a mai declarat Horațiu Mălăele.

Actorul Horațiu Mălăele, despre sensul vieții

La evenimentul de lansare al celor două volume, actorul a fost întrebat de un admirator care este sensul vieții. Răspunsul a fost în stilul său caracteristic.

”De ce ce puneți întrebări esențiale pe care nu le-au rezolvat nici filozofii. Nu știu care este sensul vieții, care este rostul. Dar gândeam, dacă te uiți în spatele tău, dacă te uiți în familia ta, în arborele tău, dacă te uiți la cei decedați și vezi că tu ești vârful de lance după atâția și atâția amari de ani, înseamnă că asta înseamnă ceva și că trebuie să faci ceva. Să meriți că ai ajuns la acest vârf de lance.

Vorbeam cu niște doctori prieteni, mult mai deștepți decât mine, care spuneau că probabilitatea nașterii este de un miliard la puterea unui miliard, probabilitatea ca tu să te naști ca ființă și să ajungi să îmi pui mie o întrebare și eu, celălalt vârf de lance, să-ți răspund ție, este o chestie fantastică. Iar pentru lucrul acesta trebuie să îi mulțumim acestui Dumnezeu”, mai spus Horațiu Mălăele.

Reputata actriță Oana Pellea a citit cele două volume ale colegului ei de breaslă și și-a expus părerea despre acesta.

„Desenează superb. Joacă genial. Recită fabulos. Regizează minunat….ca și când toate astea n-ar fi fost de ajuns… și scrie excepțional! Nu poți decât să-l iubești! N-ai scăpare… îl iubești și gata! Un artist cât o lume!”, susține Oana Pellea, după ce a făcut o recenzie a cărților semnate de Horațiu Mălăele.

”Unde există teatru, există spirit. Acolo unde există o biserică există Dumnezeu”

Actorul și-a lansat mai întâi volumele la Teatrul Elvira Godeanu din Tg. Jiu, unde spune că a trăit o bucurie imensă.

”Am trăit o bucurie uriașă pentru că mi-am lansat cărțile și în orașul în care mi-am trăit copilăria și adolescența, pe scena pe care am debutat în urmă cu 65 de ani cu o poezie intitulată În țara lui Bulă și unde am avut un real succes, care probabil m-a încurajat pentru ceea ce am făcut mai târziu. Unde există teatru, există spirit. Acolo unde există o biserică există Dumnezeu”, a mai declarat Horațiu Mălăele, pentru FANATIK.

Cu Take Ianke și Cadîr – la Paris, cu Escu – în Canada, pe aceeași scenă cu fiul său

Actorul a jucat, luna trecută, prin țară în spectacolul Take, Ianke și Cadîr, alături de Mihai Constantin și fiul său, Matei, dar și de Răzvan Vasilescu. Din distribuţie mai fac parte Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Vârlan şi Matei Constantin.

Regia spectacolului este semnată chiar de Horațiu Mălăele. Cu spectacolul acesta, ei au ajuns și la Paris în aceste zile, apoi merg la Bruxelles. Acolo, actorul Horațiu Mălăele va profita de ocazie își va expune și cărțile și desenele în fața admiratorilor săi. La jumătatea lunii iunie, Horațiu Mălăele pleca în Canada, unde

”Cea mai mare bucurie pentru un actor este să joace alături de fiul său. Pe 17 iunie jucăm la Montreal, pe 18 iunie ajungem la Niagara, iar pe 19 iunie vom fi în fața publicului din Toronto. Bogdan are drumul lui, dar mă bucur când avem proiecte împreună”, a declarat actorul, pentru FANATIK.

Actorul este căsătorit de 33 ani și are doi băieți

Valentin-Horațiu Mălăele s-a născut pe data de 1 august 1952. Marele actor este și regizor, apoi caricaturist și un apreciat scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1975, clasa profesor Octavian Cotescu.

Este căsătorit cu Gabriela Mălăele și au împreună doi copii, Bogdan, de 32 ani, și Cristian, de 30 ani. Doar primul dintre copii i-a moștenit talentul artistic și s-a făcut actor.

Soția actorului, Gabriela, este mai mică decât acesta cu 10 ani. Ea este absolventă a Facultăţii de Cibernetică şi a ocupat poziţii înalte, în cele mai de prestigiu companii de la noi. Sunt căsătoriți de 33 de ani.