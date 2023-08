Diagnosticul primit de Adelina Pestrițu în urma unei investigații la plămâni. Vedeta nu se aștepta: „Exclus”

Adelina Pestrițu a mers la doctor pentru o radiografie pulmonară, dar a aflat că suferă de încă o afecțiune. Deși nu este grav, vedeta a primit anumite interdicții din partea specialistului, însă nu este sigură că le va respecta pe toate.

Ce probleme de sănătate are Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online că se confruntă cu câteva probleme de sănătate. Pentru că de ceva vreme avea o tuse care nu-i mai dădea pacea, a mers la medic pentru o radiografie pulmonară și un control.

Vedeta și-a dorit să se asigure că nu este vorba despre nimic grav, mai ales că a fost bolnavă și de Covid-19 și nu ajunsese încă la specialist după tratament. Din fericire pentru ea, problema cu care se confruntă este una minoră.

Cu toate acestea, Adelina Pestrițu a primit o schemă de tratament ce include mai multe tipuri de medicamente. „Sunt bine, mi-am făcut și radiografie pulmonară, care arată foarte bine, spune doamna doctor. Am ceva foarte superficial, asta este concluzia.

Pentru care o să iau niște medicamente o perioadă scurtă de timp și o să fiu bine. Dar în aer condiționat va trebui să stau, nu am ce să fac. Doamna doctor mi-a dat niște medicamente care să mă întărească și care să vindece tusea asta enervantă pe care o am.

Treaba e că mă bucur foarte mult că am făcut radiografia, pentru că de când am avut problema aceea cu Covid-ul nu am mai făcut o radiografie de verificare și în mod normal se face imediat după ce termini tratamentul, așa că bine că am bifat și asta”, a povestit Adelina Pestrițu pe Instagram.

A primit o altă veste din partea medicilor

Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, Adelina Pestrițu a mai primit o veste din partea medicului. Vedeta, suferă de o ușoară scolioză. Din acest motiv, trebuie să aibă mai multă grijă.

Fosta prezentatoare de televiziune nu ar mai trebuie nici să o ridice în brațe nici pe fiica sa, lucru despre care spune că este total exclus.

„Doamna doctor, văzând radiografia mea, m-a anunțat că am un început de scolioză, deci coloana mea e ușor nehotărâtă. O să o rezolv și pe asta, o să fiu mai atentă cu greutățile pe care le ridic.

Ar trebui să dorm cu o pernă specială. Ar trebui să fac sport numai cu greutatea corpului meu. Complicat…să ai o viață complicată! Să nu-mi ridic copilul în brațe, ceea ce este exclus. Nici nu am cum să mă gândesc la asta. Și multe altele”, a spus Adelina Pestrițu.