Dialog halucinant și plin de înjurături noaptea, în direct, între un fotbalist de la FCSB și un youtuber! „Bă, nu o mai suna pe nevastă-mea! Ești prost?”

Dialog halucinant între Ionuț Panțîru și un youtuber, în noapte, pe un canal de Youtube. , fotbalistul FCSB-ului a fost unul dintre protagoniștii unui moment vulgar chiar în mediul online.

Dialog halucinant și plin de înjurături, în direct, între un fotbalist de la FCSB și un youtuber!

, a fost indisponibil pentru derby-ul cu Farul (1-0), din cauza unei probleme medicale care a survenit la unul dintre antrenamentele FCSB-ului.

Sâmbătă seară, cu o zi înaintea derby-ului de la Ovidiu, Ionuț Panțîru și-a dat în petec în direct, în mediul online. Fundașul stânga a intrat în direct în timpul unui stream pe canalul de Youtube „Str3su”, care îi aparține lui Ţincuşe Alexandru.

Contul de Youtube are nu mai puțin de 258.000 de abonați și abordează diverse teme, printre care tehnologia și „păcănelele”. Ionuț Panțîru nu s-a putut abține, a intrat în direct și a urmat un dialog halucinant, cu multe înjurături.

Ionuț Panțîru, conversație plină de înjurături pe Youtube: „Bă, nu o mai suna pe nevastă-mea! Ești prost?”

Ţincuşe: „Panțîre, spune!”

Panțăru: „Bă, dereglatule, tu ai sunat-o pe nevastă-mea la ora asta? F***-**-n gură”.

Ţincuşe: „C***e, am greșit numărul, b***-**-aș p*** în gura ta. Mergi cu mine la Major?”

Panțîru: „Nu merg la niciun Major, am mâna în ghips. Am orteză la mână?”

„Iar s-a accidentat?!”, a fost replica unui alt individ.

Panțîru: „M-am lovit ieri la antrenament”.

Țincușe: „Hai, Panțîre, b***-**-aș p*** în gura ta. Vino cu mine la Major”.

Panțîru: „Bă, am mâna în orteză. Ești prost?”

Țincușe: „Panțîre, b***-**-aș p*** în orteza ta. Îmi cer scuze că am sunat-o pe nevastă-ta”.

Panțîru: „Nu merg, mă. Ești dereglat. Nu o mai suna pe nevastă-mea la ora asta. Hai, pa, că ești mort!”

Ionuț Panțîru, doar două apariții în acest sezon în SuperLiga

Ionuț Panțîru a stat pe bară aproximativ doi ani și jumătate după accidentarea involuntară la genunchi pe care i-a provocat-o coechipierul Adrian Șut. Fundașul stânga a suferit în acest timp 3 intervenții chirurgicale și a bifat prima apariție după accidentare în Sepsi – FCSB, scor 2-5, pe 24 septembrie 2023.

În actuala stagiune, Ionuț Panțîru a fost mai mult rezervă neutilizată. Fotbalistul de 28 de ani a bifat doar două apariții în SuperLiga și una în Cupa României. În „competiția surprizelor”, Panțîru a evoluat doar 13 minute.

