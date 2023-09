Dialog ireal în noapte între Gigi Becali și Florin Talpan. „Puricii să te sărute!”

Gigi Becali a dezvăluit că a găsit o nouă dovadă în procesul palmaresului dintre , un document care ar fi semnat de Florin Talpan şi în care se precizează că CSA ar fi înregistrat, iniţial, marca “Steaua” pentru alte secţii nu şi pentru fotbal.

Dialog ireal în noapte între Gigi Becali și Florin Talpan: “«Noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute!»”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB a dezvăluit , căruia i-a trimis mai multe mesaje:

“Aseară am făcut un păcat, apoi am spus să mă ierte. Am găsit un act, era de atunci când am fost în puşcărie. OSIM-ul nu a vrut să îl înregistreze pentru că ar fi creat confuzie cu Steaua, cu noi, cu FCSB.

Talpan a făcut o hârtie la OSIM prin care le-a cerut să aprobe că nu se pune problema să fie confuzie, că ei nu fac fotbal, o folosesc la celelalte. A minţit, înscris în fals. Hârtia aia cum a apărut?

I-am scris lui Talpan mesaj: «Vezi că am găsit hârtia aia semnată de tine, deci fals şi uz de fals, deci puşcărie». I-am zis după aia, că era spre seară «Noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute!».

“Prima dată mi-a răspuns: «Ce faceţi? Dar cine e?«. Şi eu i-am răspuns: «Gigi Becali»”

I-am scris de mai multe ori. Eu ca să râd, că uneori mai fac păcate de astea. Şi i-am dat mesajele lui Vali Argăseală, ca să râdă şi el. Mi-a spus că nu o să mai doarmă. Când mi-a spus asta, i-am dat din nou mesaj:

«Iartă-mă, am vrut să glumesc». Aşa este el, nu trebuia să râd de el. Dar n-aveam ce face. Prima dată mi-a răspuns: “Ce faceţi? Dar cine e?”. Şi eu i-am răspuns: “Gigi Becali”.

Mi-a închis telefonul. Mă gândeam că uneori sunt ca un copil, deşi am 65 de ani. Ce să faci? Mai râdem şi noi. Apoi i-am cerut iertare. FCSB este o echipă anonimă cu 5 milioane de suporteri.

O echipă anonimă care are suporteri cât toate celelalte echipe la un loc. Ăştia de la Oradea nu mai ştiu pe unde să o apuce că nu li s-a mai întâmplat aşa ceva în viaţa lor.

Şi întreabă-l şi pe Dioszegi că niciodată nu au avut stadionul atât de plin. I-au văzut şi Orban (n.r. Viktor Orban) şi a făcut temperatură prim-ministrul Ungariei”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

