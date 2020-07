Diana Belbiță confirmă. Pleacă definitiv din România, în Canada: „Nu mai vreau să aud de această țară”

Diana Belbiță pleacă definitiv din România! Sportiva devenită faimoasă mai ales după participarea în primul sezon al reality-show-ului Exatlon a spus că s-a săturat de această țară și că poate evolua profesional doar în Canada.

Diana Belbiță părăsește România definitiv

Diana își propune să o ducă și pe mama ei în Canada, unde locuiește de altfel de un an. Tânăra luptătoare a mărturisit la Teo Show cum a luat această decizie.

„Plec de tot în Canada. Am ales să fac pasul ăsta și mi-am dorit să fac o evoluție în sportul meu. Sportul de contact nu e cine știe ce în România”, a spus Diana.

„Românii m-au criticat după ce am avut o înfrângere acolo. Mi-au zis că nu e de nivelul meu. Am zis că nu mai vreau să aud de această țară. Bine, o să reprezint România, dar mă voi lupta și sub steagul canadian. Acum sunt doar în vizită în țară”, a adăugat Belbiță.

„Locuiesc deja de un an acolo și plănuiesc să mă stabilesc. Ca să fii cetățean acolo trebuie să dai examen la limba engleză, să ai anumite puncte. O să am și viză de lucru în curând și voi avea viză permanentă”, a completat sportiva.

Palmaresul Dianei Belbiță: 13 victorii și doar 5 înfrângeri

Diana Belbiță este una din cele mai cunoscute luptătoare de Kempo, multiplă campioană națională și internațională la acest sport de contact.

De-a lungul competițiilor sportive a reușit să le bată pe Milena Bojic, Cristina Netza, Morgane Manfredi, Katarzyna Lubonska, Renata Cseh-Lantos și Alice Ardelean, printre altele.

Campioana MMA a României evoluează în prezent la categoria Flyweight (125 lbs) pentru clubul House of Champions.

Rezultatele ei în artele marțiale mixte sunt demne de menționat: a adunat 13 victorii, dintre care 5 prin knock-out, 5 prin predare și 3 prin decizie, dar și 5 înfrângeri (trei prin predare și două prin decizie).

