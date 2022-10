Diana Bulimar, despre momentele de panică trăite la America Express lângă Larisa Iordache: ”Eram 2 fete mici cu un ghiozdan în spate”

Diana Bulimar, una dintre cele mai apreciate sportive ale României, a trăit cea mai interesantă, dar și periculoasă experiență din viața ei în Mexic, acolo unde a ajuns cu America Express. Fosta campioană europeană și Larisa Iordache, prietena și partenera ei în competiție, au avut un moment în care s-au temut pentru viețile lor atunci când, la rodeo, au avut o probă cu un taur care le sufla în coaste.

Diana Bulimar și Larisa Iordache, clipe de panică în America Express

a acordat pentru FANATIK primul interviu după întoarcerea în țară. Fosta gimnastă, actualmente antrenoare de gimnastică, dezvăluie care au fost cele mai grele momente din America Express.

. Didi mărturisește că au fost în punctul în care li s-a făcut rău și nu mai puteau continua. Ghiozdanul, cazarea în casele oamenilor au fost impedimente care le stăteau fetelor zilnic în cale, dar, nicio secundă nu au renunțat, deși, spune Diana, în fiecare dimineață se gândea că vrea să plece acasă.

Diana Bulimar, greu încercată în Mexic: ”Să mă plâng la fiecare om”

– Cum este Diana Bulimar după America Express? Puțin mai discretă cu aparițiile?

Nu, chiar deloc. În primul rând îmi plac astfel de evenimente, mi se par private. Cu ajutorul lui Pufeh am ajuns aici, cu care am fost în suferință în America Expres. Acum cred că putem să ne bucurăm mai mult de viață după această emisiune și să petrecem frumos de fiecare dată când ne vedem.

– Cum a fost pentru voi experiența America Express?

Sincer, mi s-a părut mult mai grea. Am avut o astfel de experiență acum vreo 4 ani de zile și am crezut că pot să-i fac față. Dar mi s-a părut mult mai grea decât cea anterioară. Nu mă așteptam chiar să trebuiască în fiecare seară să mă plâng la fiecare om de pe stradă să mă lase să intru în casa lui. Da, mult, mult mai greu decât mă așteptam.

– Ați murit de foame cu un dolar?

Cred că a fost singurul lucru care nu a fost problematic pentru noi, pentru că am avut atât de multe misiuni într-o zi încât uitam efectiv de mâncat. Ne întâlneam cu alte echipe, inclusiv cu Pufeh aici de față, care ne spuneau: `am mâncat burger la domnul ăla, am mâncat tacos`. Mă uitam la Larisa, ea la mine și ne dădeam seama că noi n-am mâncat nimic astăzi. Și după jumătate de oră ni se făcea rău, dar până la urmă ne reveneam și ceream și noi de mâncare, ce să facem?

Ce a ascuns Didi în ghiozdanul America Express

– Cum v-ați descurcat cu ghiozdanul?

Ghiozdanul era cam cât mine, dar încercam să ne luăm doar utilitățile și anume: 2 perechi de pantaloni negri, de obicei, 2 tricouri și cam atât. N-am încercat să cărăm foarte multe lucruri după noi. De aceea nici nu am fost foarte machiate. Larisa este un pic mai mult decât mine, dar eu am fost nemachiată. După competiție ne-am văzut la petreceri și nu știau oamenii cine sunt pentru că arătam complet diferită. Nu m-am machiat aproape deloc și mi-a fost mai ușor ghiozdanul.

– Nu ai avut după tine nicio placă de păr, nicio paletă de make-up?

Absolut nimic! Singurele lucruri pe care le-am avut au fost lucrurile pentru sprâncene. Am o problemă cu sprâncenele, au un handicap din naștere și trebuia cât de cât să le uniformizez.

La întoarcerea în România, fosta gimnastă voia să facă autostopul pe DN

– Schimbată după experiența din America Express?

Îmi e greu să cred că o persoană care trece printr-o așa experiență nu vine înapoi acasă și nu este recunoscătoare pentru tot ceea ce are. Clar viața este mult mai ușoară și ca parte amuzantă, momentul în care am aterizat pe aeroport m-a întrebat prietenul meu dacă vreau să vină să mă ia și am zis nu, că mă descurc. Iau eu de pe DN o mașină, că doar asta am făcut în ultima vreme.

– De-a lungul timpului am tot vorbit cu oameni care au trecut prin această experiență și a fost greu să spună dacă să găsești mașină, cazare sau mâncare a fost mai dificil.

Pentru noi clar cel mai mare impediment a fost rușinea față de oameni, pentru că ne era rușine să mergem la ei, să stăm în case. Cu mașinile mă descurcam, pentru că eram, nu știu, era mai deschis spațiu și întrebam mașini una după cealaltă. În schimb, seara când se lăsa, eram 2 fete mici cu un ghiozdan în spate.

Ne era rușine să mergem la oameni și să-i întrebăm: `hei, bună? Pot să dorm la tine în casă?`. După ne-am pus și noi întrebarea – tu ai lăsat la tine în casă pe cineva – și răspunsul e, nu normal. Mai ales că vorbim de Mexic. Au fost și fel și fel de incidente. A fost mult mai periculos decât mă așteptam.

”În fiecare dimineață îmi doream să merg acasă”

– Acum când povestești le vezi detașat și văd că zâmbești. Dar atunci, acele momente de panică, nu le vedeai așa.

Sincer, în acele zile, cred că în fiecare dimineață îmi doream să merg acasă, dar în același timp aveam și o sclipire de – oare ce se întâmplă astăzi? Oare ce misiune avem, oare în ce locuri mai ajungem și cu ce fel de oameni ne întâlnim – cred că asta era partea cea mai frumoasă a zilei. După-amiază, când ne întâlneam cu toții la careu, fiecare își povestea ziua, pentru că arăta complet diferită. A fost extraordinar. Și mai mult de atât și ajungeam toți, pentru că era important și ajungem toți.

– Te-ai temut vreodată pentru viața ta, dat fiind vorba de Mexic?

Nu m-am temut pentru că am avut încredere totuși în echipa cu care eram, dar pot să vorbesc acum în numele Larisei și să spun că da. Pentru ea a fost un moment într-un rodeo, în care chiar am intrat un taur adevărat. Ei bine, acolo da, acolo a fost momentul de panică în care mai mult ar trebui să o conving pe ea că va fi în regulă. Voi face eu munca, dar să stea trează cu mine și să știe că o să fie totul în regulă. Da, ăla a fost apogeul pentru noi cel puțin. Atunci când am văzut-o pe ea panicată, m-am împuternicit pe mine în a trece peste ca echipă.

Diana Bulimar și Larisa Iordache, în bordel la America Express

– Unii mai spuneau că mizeria a fost o problemă? Că limba a fost o problemă pentru Asia Express.

Sinceră să fiu, eu nu știu spaniolă, știu doar engleză, așa că am vorbit în toate trei limbile, cumva deodată. După primele două zile nu mai știam ce limbă vorbesc. Îi arătam și cu semne – vreau din locul ăsta până unde scrie pe scrisoare asta de la Irina, până aici – în rest… pot să vă dau un mic spoiler, am stat într-un bordel la un moment dat în care paturile erau înfoliate și auzeam efectiv folia de pe pat se freca de noi. Deci da, au fost niște trăiri… mirifice.

– Întoarcerea în țară cum ai manageriat-o?

După întoarcerea în țară, Radu m-a văzut mult mai slabă și mie nu mi se părea că sunt. După mi-am dat seama că nu a mâncat aproape nimic pe acolo și am încercat încontinuu să mâncăm. Vreo două săptămâni am mâncat încontinuu. Lucru pe care voiam să-l fac pentru prima dată la revenire a fost să plec din țară. Mi-am dorit foarte mult să plec o săptămână în vacanță. De acolo au venit și pozele de pe instagram-ul meu frumoase.

Santorini și mi s-a părut cea mai frumoasă locație pentru vacanță de până acum. Am fost cu Radu, am fost doar noi doi, patru zile am fost pe un ATV non-stop. Am făcut poze, ceea ce îmi place foarte mult. A fost de vis. M-am simțit chiar eliberată de tot.