Diana Bulimar, fosta campioană europeană și medaliată la JO, apariție sexy incendiară pe Instagram

Fosta campioană europeană și medaliată la Jocurile Olimpice, , i-a înnebunit pe cei 140.000 de urmăritori de pe pagina ei de Instagram, după un pictorial incendiar.

Diana Bulimar, una dintre cele mai sexy foste gimnaste. Cum și-a întărâtat fanii pe internet

Diana Bulimar a încins imaginația fanilor săi pe pagina ei oficială de Instagram, unde a pozat în costum de baie, deși temperatura este încă departe de una ideală: „Nu știu cum reușesc dar ultimele poze în costum de baie sunt făcute la o temperatură de maxim 6 grade🤭#doitforthegram”, și-a motivat fosta gimnastă decizia.

Imaginile au adunat rapid mii de aprecieri, iar Diana Bulimar arată că se menține în continuare într-o formă fizică excelentă.

Ajunsă 26 de ani, Diana Bulimar are deja aproape șase ani de când s-a retras din activitatea competițională, iar acum este antrenoare pentru copii între doi și șase ani, la o școală de gimnastică din complexul lui Ion Țiriac, apărută la inițiativa Nadiei Comăneci.

De ce a decis Diana Bulimar să se retragă la doar 20 de ani

Deși alte gimnaste precum Cătălina Ponor, și-au încheiat cariera după 30 de ani, Diana Bulimar a renunțat la gimnastică la doar 20 de ani.

„Gimnastica m-a ales pe mine. Am avut foarte multe ghinioane în carieră, dar astea m-au făcut omul care sunt astăzi. Am avut în fiecare an câte o operație, dar am trecut peste.

La mine s-a terminat printr-o operație la tendonul ahilian, atunci am zis stop. Mi-am dat seama că pot să continui cu sportul ca antrenoare”, a fost explicația Dianei Bulimar la acel moment.

Diana Bulimar, poveste de dragoste cu un tânăr inginer

Antrenoarei de la sala GymNadia îi merge bine și pe plan sentimental, fiind într-o relație de doi ani de zile cu un tânăr inginer pe nume Radu.

Cei doi și s-au mutat împreună în martie 2021, iar de atunci trăiesc o poveste de dragoste ca în filme: „Ne-am cunoscut într-o tabără de fotografie. Eu (n.r. – Radu) am cunsocut-o ca Diana, nu ca Diana Bulimar. Cam după patru zile de când ne-am văzut prima oară, după o drumeție de 14 kilometri în soare, s-a întâmplat totul. (…)”.

„Bineînțeles, că „băiatul” din relație, adică eu (n.r. – Diana) a început conversația. A fost natural totul. La două luni după ce ne-am cunsocut, Radu m-a întrebat dacă sunt dispusă să renunț să mai stau toată ziua „în canapeaua mea” pentru a mă duce să stau „în canapeaua lui”. M-am mai gândit două luni și am acceptat”, povesteau Diana și Radu la emisiunea „Vorbește Lumea”.