Diana Şoşoacă, cea mai scandalagioaică senatoare din istoria Parlamentului. Nimeni nu a scăpat de furia ei

FANATIK îți prezintă protestele pline de indignare ale Dianei Șoșoacă, cea mai scandalagioaică senatoare din istoria Parlamentului. Ajunsă în Senat din partea AUR, aceasta nu a ezitat o clipă și a pus în scenă un alt fel de politică. Mai exact, discursurile de la tribuna Parlamentului au fost înlocuite cu scandalurile și ieșirile în decor.

Totul a culminat chiar cu excluderea acesteia din rândul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. De altfel, fără doar și poate, alegerile de la finalul anului trecut au propus oameni noi, dar nu și obiceiuri. Avocata Diana Șoșoacă ocupă prima poziție în privința aceasta.

Aceasta s-a remarcat chiar înaintea scrutinului din decembrie. Live-urile pe Facebook, țipetele și amenințările au curs cu nemiluita la adresa autorităților.

Diana Şoşoacă, cea mai scandalagioaică senatoare din istoria Parlamentului

A intrat în istorie după ce a anunțat că va dezgropa toți morții de COVID-19. Șoșoacă nu a ezitat o clipă și a sărit la gâtul medicilor pe care i-a acuzat că nu vor să le facă autopsie oamenilor care au murit de coronavirus. Mai mult de atât, motivul invocat de avocată ar fi fost că totul reprezenta, de fapt, o uriașă înșelătorie.

Nu s-a oprit aici și a jucat această carte până la final, o carte care s-a dovedit a fi câștigătoare în preajma alegerilor. Diana Șoșoacă s-a afișat la mai multe adunări publice fără mască de protecție și fără să respecte vreo măsură implementată de autorități împotriva pandemiei de coronavirus.

“Nu aveți nicio baza legala pentru nimic. Nu exista nicio cercetare științifică care să vă ateste că masca aia vă protejează. Am 22 de cercetări științifice de la Oxford și Harvard care spun că nu folosește la nimic masca”, a transmis avocata.

Aceasta a transmis nu o dată că tot ceea ce se întâmplă este o mare conspirație la adresa oamenilor. Primul mare scandal în care a fost implicată s-a petrecut în curtea Mitropoliei de Sfânta Parascheva.

Ținta supremă a avocatei a fost atunci chiar șeful statului. Diana Șoșoacă a sărit în apărarea celor care doreau să meargă în pelerinaj.

Scandal cu Șoșoacă de Sfânta Parascheva

Nu mai puțin de o sută de persoane conduse de avocata Diana Iovanovici-Șoșoacă au forțat intrarea în curtea Mitropoliei, de Sf Parascheva. Toți cei prezenți au neglijat regulile de distanțare sociala și nu au purtat masca de protecție.

”Cine e Iohannis, să ne spună nouă, poporul pe care şi-a clădit puterea, să nu mergem la Iaşi, la Sfânta Paraschiva?

Eu, Diana Iovanovici Șoșoacă, vă oblig să mergeți la Iași pe 14 octombrie, pentru că vom merge împreună cu mine.

Plecăm indiferent de carantină, de jandarmi, de polițiști, de armată. Vom merge la Iași și vom atinge racla sfintei Paraschiva”, tuna și fulgera Șoșoacă

Cum a confiscat un pelerinaj organizat de Arhiepiscopia Tomisului

Arhiepiscopia Tomisului a depus la Tribunalul Constanţa o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa prin care se interzicea ca la pelerinajele religioase să participe alte persoane în afara celor care au domiciliul în localitatea unde are loc evenimentul.

Diana Iovanovici Șoșoacă a fost aleasă drept avocata lui IPS Tudosie. Aceasta a declarat că nu poate fi restrânsă libertatea religioasă şi măsura respectivă este una neconstituţională.

Demersurile legale n-au avut succes, dar decizia Instanței a fost redusă la tăcere după ce zeci de oameni au forțat pătrunderea în oraș. Culmea, jandarmii și poliția nu au făcut nimic pentru a-i opri pe pelerinii și pe credincioșii sosiți din alte localități.

Scandalul era departe de a fi încheiat pentru că la prima înfățișare la Tribunal, Șoșoacă a venit în fața judecătorilor, fără mască. De altfel, procesul a debutat cu o serie de amenzi date de jandarmi la intrarea în sediul Tribunalului. Aici, mai mulți susținători AUR au venit chemați de Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a sărit la gâtul fostului ministru al Sănătății

Un scandal aparte a avut loc și la venirea ministrului Sănătății de la acea oră, Nelu Tătaru, la Spitalul din Lețcani. Diana Șoșoacă l-a acuzat pe acesta că ascunde adevărul despre pandemia care pusese stăpânire pe întreaga lume.

“De ce internați oameni asimptomtici? Câți oameni sunt internați în acest spital, domnule Tataru? Suntem parte din poporul român și așteptăm să ne răspundă! Mor oamenii cu zile în spitale!

Domnule Tataru, iți e frică să vorbești cu poporul român? Rușine, domnule Tătaru, că ești plătit din bani publici! De ce nu vă puneți costumele să vă apere de COVID? Deci nu e așa de periculos covidul dacă intrați fară costumele speciale?

Unde vă sunt tunelurile dezinfectante cu care ați omorât copiii din Romania, nenorociților, criminalilor?! Mizeriilor ce sunteți, ați omorât un popor întreg!”, a urlat Șoșoacă în fața spitalului.

Cum i-a instigat pe oameni să nu accepte închiderea piețelor

Diana Șoșoacă nu a fost mulțumită nici de decizia autorităților de a închide piețele pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Aceasta nu a stat o clipă pe gânduri și le-a solicitat oamenilor să nu accepte măsura.

“Nu trebuie să permiteți să vi se închidă hala pentru că romanul e prea obedient. E dreptul vostru să munciți, în condițiile în care hypermarketurile nu se închid, sunteți tot magazine și voi.

Am vorbit cu avocații mei și vom da în judecata aceste masuri. Pai, ce facem? Îmbogățim hypermarketurile și romanii noștri sărăcesc?”, a declarat avocata.

Cum l-a sfidat pe președintele Klaus Iohannis

La câteva ore după alegerile parlamentare, deja senatoarea Diana Șoșoacă a transmis pe Facebook drumul reprezentanților partidului către Palatul Cotroceni. Cel puțin la început, aceasta a părut că și-a înmuiat atitudinea.

„Evident, mi-au spus că nu mă pot lăsa fără mască, pentru că este vorba despre sănătatea președintelui. Este o diferență între piața în care manifestăm și instituțiile statului. (…) Eu nu m-am dus să mă cert cu domnul Iohannis”, a povestit Șoșoacă.

Cu toate acstea, avocata a transmis că pe finalul întrevederii și-a dat masca jos. „Am făcut un lucru prin care am dat un semnal domnului președinte, de fapt Instituției Prezidențiale. Deci eu nu am ținut masca decât pe gură, în rest am respirat normal.

M-am uitat fix în ochii domnului președinte, ni s-a vorbit frumos, cu glas cutremurător chiar. Eu am continuat să mă uit puternic în ochii dansului. Dânsul s-a ridicat în picioare”, a mai spus avocata.

Circ în prima zi de lucru ca parlamentar

Prima ședință a Senatului în noua formulă a început cu un apel pentru purtarea măștii de protecție. Nu toată lumea a ascultat însă ordinul dat de premierul interimar de atunci Nicolae Ciucă.

Acesta a condamnat ferm prezența senatoarei AUR, Diana Șoșoacă, fără mască! ”Orice cetățean al acestei țări, indiferent de funcția pe care o ocupă, trebuie să respecte legea. Regulile sunt stabilite de specialiști și au fost adoptate de instituțiile statului, aprobate la nivel guvernamental, ca atare instituțiile statului trebuie să își facă datoria.

Cu certitudine trebuie o verificare făcută de către instituțiile abilitate în acest sens”, spune Nicolae Ciucă. În cele din urmă, Șoșoacă a adus o scutire de la purtarea măștii. Presa a explodat și a solicitat mai multe detalii despre felul în care a fost obținută aceasta.

Comisia de validare a Senatului a cerut Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică să facă verificări privind modul în care senatoarea AUR Diana Șoșoacă a făcut rost de o adeverință medicală în care i se recomandă să nu poarte masca de protecție.

„Cred că ăștia nu știu cu cine se pun. Am fost anunțată că adeverința mea medicală și adresa de la comisia de validare către DSP au fost făcute publice, cu toate datele mele confidențiale și cu codurile bolilor mele expuse presei”, a atacat și Șoșoacă. În cele din urmă aceasta a acceptat să poarte mască la serviciu.

Scandal cu maghiarii la câteva zile de la alegeri

Prezentă în platourile unei televiziuni, Diana Șoșoacă a sărit la gâtul parlamentarului UDMR Szabo Odon. „Dumneavoastră unde erați de ziua de 1 Decembrie, de ce nu sărbătoriți Ziua națională a României de 1 Decembrie.

Nu vă permit să vorbiți în condițiile în care dumneavoastră distrugeți Ziua națională a României”, a acuzat avocata. „Doamna avocat, nu fiți o țață la televizor! Nu fiți o țață!”, a contrat reprezentantul UDMR.

Ce a făcut Diana Șoșoacă după tragedia de la Matei Balș

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a mers la institutul Matei Balș la puține momente după tragedia în care și-au pierdut viața mai mulți oameni. Nu a putut intra și pentru că jandarmii i-au interzis accesul.

„Este inacceptabil ce se întâmplă. Avem spitale care s-au transformat în crematorii. Avem un guvern care e preocupat mai mult de masca lui Șoșoacă și de dosarul meu medical. Avem un profesor doctor Streinu Cercel care e mai preocupat de titulatura sa”, a acuzat senatoarea AUR.

„Toți parlamentarii trebuie să fie aici, noi suntem reprezentanții poporului”, a continuat aceasta care a mers apoi la mai multe televiziuni unde a cerut demisia lui Raed Arafat și a întregului guvern Cîțu.

Petrecere cu manele și dedicații pentru Raed Arafat

Diana Șoșoacă a avut o intervenție live pe o rețea de socializare de la o petrecere. Manelele duduiau, dedicațiile curgeau gârlă și regulile impuse de autorități în pandemie lipseau cu desăvârșire.

„Pentru că tot suntem live pe Facebook, vreau să-i facem o dedicație domnului Raed Arafat”, a spus Șoșoacă. „Hai, bagă-i ceva de români, de români”.

Nu a fost uitat nici Iohannis, la adresa căruia au fost realizate pe loc mai multe versuri. „Iohane, Iohane, ce mai faci tu [..] Cu schiurile umbli, frate, Carmen te caută-n spate”.

Excluderea din partid, una cu scântei

În cele din urmă, senatoarea Diana Şoşoacă a fost exclusă din Alianţa pentru Unirea Românilor. Deputatul Dan Tanasă a declarat că decizia a fost luată „la capătul unui lung şir de întâmplări” şi că orice membru al formaţiunii trebuie să respecte statutul partidului, precum şi cel de demnitar al statului român.

Întrebat despre reacţia Dianei Şoşoacă la această decizie a AUR, Tanasă a răspuns: „Nu ştiu care este reacţia domniei sale, dar doamna Şoşoacă ştie foarte bine, i s-a comunicat în repetate rânduri că trebuie să respecte un anumit statut, şi statutul de membru al Alianţei pentru Unirea Românilor şi statutul de demnitar al statului român, iar dânsa a fost în permanenţă extrem de refractară la sugestiile care i s-au făcut”.

În replică, Diana Şoşoacă a afirmat că a aflat din presă de faptul că nu mai are susţinerea grupului parlamentar AUR şi că ar fi fost exclusă, afirmând că nu a fost notificată cu privire la aceste aspecte.

“Toţi juriştii din această sală şi toţi parlamentarii ştiu că există o procedură. În primul rând, trebuia să fiu notificată cu privire la eventuala excludere a mea, unde ar fi trebuit să mă prezint la Partidul AUR pentru a-mi susţine un punct de vedere.

Până la acest moment, nu am fost notificată niciodată cu privire la excluderea mea, drept pentru care solicit AUR să depună la BP actele care demonstrează excluderea mea. Înţeleg că singurul avocat pe care l-au avut am fost eu, de asemenea, înţeleg şi lipsa de pregătire juridică pe care o au. Trebuia să fiu notificată în acest sens”, a susţinut Şoşoacă.

Cum a ajuns Diana Șoșoacă reprezentanta minerilor

După câteva zile de proteste ale minerilor, Diana Șoșoacă a luat decizia de a merge să stea de vorbă cu aceștia. Ajunsă la fața locului, o parte dintre oameni i-au scandat numele senatoarei.

Avocata a vorbit cu mai mulți reprezentanți ai minerilor și chiar s-a îmbrățișat cu unul dintre ei. În tot acest timp, măștile de protecție lipseau cu desăvârșire. „Vor să vă închidă de tot, să nu vă lasați”, le-a spus Diana Șoșoacă minerilor.

Recent întoarsă din Valea Jiului, Șoșoacă și-a făcut acum apariția în curtea Institutului „Matei Balș”, de unde tocmai pleca ministrul sănătății, Vlad Voiculescu. Au urmat un șir de acuze la adresa acestuia și un schimb de replici și amenințări cu agenții de pază.