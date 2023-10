Dianna Rotaru naște în curând o fetiță, dar are probleme: „Grea experiență”

Dianna Rotaru este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni mamă pentru prima oară! Cântăreața și prezentatoarea de televiziune din Basarabia a făcut declarații în exclusivitate despre minunăția din burtica ei!

Dianna Rotaru, dezvăluiri despre prima ei sarcină. Artista va aduce pe lume o fetiță

În curând, artista în vârstă de 42 de ani va aduce pe lume o fetiță pe care soțul ei și-a dorit-o cel mai mult la început. Dianna Rotaru a vrut să fie mamă de băiat, însă s-a molipsit de la partenerul ei și acum spune că nu are nicio importanță că le-a ieșit fată! Abia așteaptă s-o strângă în brațe.

emisiunii de la a aflat despre sarcină după un concert pe care l-a susținut în țară. Și-a făcut un test rapid și au ieșit mult-așteptatele liniuțe. Primul căruia i-a împărtășit fericita veste a fost chiar soțul ei.

Dianna Rotaru a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum se simte acum, aflată în luna a șaptea, dar și cu ce provocări a venit această sarcină. Artista ne-a spus că medicii i-au făcut o indicație prețioasă, probabil și pentru vârsta la care a rămas însărcinată. Doctorii îi recomandă să apeleze la cezariană.

Fetița își face puternic simțită prezența în burtică: „Dansează în fiecare zi”

„Mă simt foarte bine. Am un regim alimentar bine pus la punct plus suplimentele cu toate vitaminele necesare pentru mămică și făt. Avem grijă să mâncăm de trei-patru ori pe zi la fiecare două-trei ore. Pofte să mă trezesc noaptea nu am. În general, am adăugat un kilogram pe lună și acum sunt la șapte lunișoare.

Am aflat înaintea unui concert. A fost o veste foarte frumoasă. Cele două liniuțe ne-a schimbat viața. De atunci simt acest sentiment minunat de a purta pe cineva în burtică.

S-a intensificat acest simț de când a început să mă lovească copilașul cu piciorușele, cu mânuțele, cu ce mai are pe acolo, cu poponețul. Aceste gâdilituri au devenit din ce în ce mai accentuate de la cinci luni. De la șapte luni, dansează în fiecare zi”, a declarat Dianna Rotaru despre sarcină, pentru FANATIK.

”Dimineața mă trezeam și aveam amețeli”

„Mi-am dat seama că e ceva cu mine atunci când dimineața mă trezeam și aveam amețeli. Am înțeles că ceva nu e în regulă și reținerea ciclului menstrual de o lună mi-a dat de gândit. Am mai avut astfel de rețineri, dar de data asta era vorba despre o sarcină”, ne-a mai spus Dianna despre semnele care au dus-o cu gândul că un bebe vrea să vină pe lume.

Interpreta de muzică pop-dance și de petrecere ne-a relatat și cum a reacționat soțul ei când a aflat că va fi tătic de fată. Acesta a fost unul din cele mai mari visuri pe care bărbatul le avea!

„El și-a dorit mult o fetiță și m-am molipsit și eu”

„Tăticul a fost super-fericit. A aflat atunci când i-am arătat acele două liniuțe. A fost o surpriză așteptată, pentru că ne doream ca acest îngeraș să vină în viața noastră, să ne aleagă să îi fim părinți.

Este fetiță, am aflat la a doua vizită la ecograf. El și-a dorit mult o fetiță și m-am molipsit și eu cu dorința asta, pentru că inițial eu eram pentru băiat”, a completat Dianna Rotaru, pentru FANATIK.

Cu privire la numele pe care îl va purta micuța, Dianna Rotaru s-ar fi decis deja la unul, însă vrea să fie o surpriză, așa că acest secret îl păstrează, deocamdată, doar pentru ea și soțul ei.

Dianna Rotaru, recomandare de la medici: „Cezariană”

„Am întrebat pe Instagram urmăritorii să vină cu ceva idei, cu toate că am un nume preferat de când eram copil, nu-ți zic cum. Ne-am gândit chiar la două nume, în cazul în care nu găsim un nume comun care să ne placă amândurora.

Important e să fie o sarcină ușoară cum a fost și până acum. Am dus sarcina foarte ușor și am avut grijă să nu exagerez cu mersul pe jos, merg cam o oră. Mă hidratez corespunzător. Cea mai grea experiență e să mă trezesc noaptea de vreo trei-patru ori, căci noaptea are loc procesul de curățare a organismului.

Recomandările medicului sunt pentru cezariană. Am făcut și niște schimbări acasă, mă atrag culorile roz, verde, lămâie. Întotdeauna am fost pentru culorile astea pastelate, dar acum simt și mai mult atracția față de ele”, ne-a mai zis Dianna Rotaru.