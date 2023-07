Cine sunt concurentele de la Provocarea destinului, noul show matrimonial de la Antena 1. De ce au decis să participe la emisiune

La Antena 1 a debutat recent show-ul matrimonial Provocarea destinului. Nouă concurente au venit pentru a-și întâlni jumătatea în emisiunea dedicată persoanelor cu vârste trecute de 30 și 40 de ani.

Cine sunt concurentele de la Provocarea destinului, noul show matrimonial difuzat la Antena 1

Alana, Alexandra, Alina, Iza, Lili, Luiza, Oana, Olivia și Tina sunt cele nouă concurente care au venit la pentru a-și găsi un partener. Acestea au decis să mai dea o șansă iubirii în emisiunea moderată de Dianna Rotaru. Participanții vor avea la dispoziție cinci săptămâni pentru a-și găsi jumătatea.

ADVERTISEMENT

La cuplurile nu se vor căsători, dar vor avea parte de premii atractive. Premiul cel mare este de 10.000 de euro, iar cuplul de pe locul al doilea va plece într-o croazieră de șapte zile pe Marea Mediterană. De asemenea, cuplul de pe locul trei se va bucura de un sejur într-un resort de lux din România.

Alana

Alina (Alana) Tega are 34 de ani și locuiește la Londra de 8 ani, acolo unde lucrează pe post de contabilă. Concurenta a fost căsătorită în Marea Britanie, după care a divorțat de soțul ei, care avea schimbări bruște de comportament. Cel care i-a dat ideea de a veni la această emisiune a fost tatăl ei.

ADVERTISEMENT

“Până la vârsta de 34 de ani tind să cred că am iubit de 4 ori. Tind să cred că fostul meu soț era bipolar. Trecea foarte ușor de la o stare bună la una ciudată.

Am fost toxici unul pentru celălalt. Nici eu nu am fost cea mai bună versiune a mea. Divorțul este dureros. A trebuit să renunț la planuri și să devin o nouă versiune a mea. Sunt și religioasă”, a spus Alana.

ADVERTISEMENT

Alexandra

Alexandra Tamaș vine din Franța, acolo unde este asistent manager, dar a decis să-și ia un an sabatic pentru bunica ei. În vârstă de 34 de ani, locuiește de 20 de ani în Franța, iar povestea ei este una emoționantă. Concurenta și-a văzut tatăl biologic o singură dată.

“Am aflat la 9 ani că tatăl meu vitreg nu e tatăl meu. Tatăl meu biologic a decedat în 2021, dar nu am simțit nicio emoție. A fost un străin pentru mine. Am avut 4 relații de lungă durată”, a spus aceasta în prezentarea ei, potrivit .

Concurenta de la Antena 1 a fost înșelată, după care s-a împăcat cu cel care i-a fost infidel. Din păcate, a avut parte de o altă dezamăgire. De altfel, a pierdut două sarcini până acum.

ADVERTISEMENT

Cristina

Cristina (Tina) Surd are 35 de ani, locuiește în Marea Britanie și are o fiică de 2 ani. Lucrează ca recepționistă și s-a despărțit de bărbatul cu care are un copil.

“Provin dintr-o familie modestă. Când părinții mei au divorțat eu aveam 25 de ani și m-a afectat. Am ajuns în Anglia în 2016. Primul a fost la casino, iar apoi am lucrat pentru Gordon Ramsay. Am iubit personale nepotrivite.

Momentul în care am deschis ochii a fost când a apărut fetița și am considerat că trebuie să aibă o copilărie fericită și nu un mediu toxic. După ce am născut m-am simțit foarte singură. Nu am fost căsătorită cu tatăl fetiței. Am trecut și peste înțelat.

Am ținut foarte mult la el și am trecut peste anumite principii. Îmi doresc încă un copil cu persoana care își dorește același lucru, dar nu vreau să mă mai arunc”, a povestit concurenta.

Alina

În vârstă de 46 de ani, Alina Andronache este din București, are doi copii și lucrează ca organizator de evenimente. Are o fiică de 20 de ani și un băiețel de 10 ani. Din păcate, nu a avut prea mult noroc în dragoste, iar cea care a încurajat-o să participe la emisiune a fost chiar fiica ei.

“În momentul în care a apărut fetița pe lume, familia lui de musulmani, care nu m-au acceptat pentru că sunt creștină, a reacționat. El nu a putut să-și refuze tatăl și a plecat din țară când fata avea 2 săptămâni. I-am spus: dacă nu poți să fii aici 100%, atunci pleacă! Fizic nu s-au cunoscut niciodată.

Fata mea și tatăl ei au vorbit doar la telefon. E cea mai mare suferință a mea. Tatăl feiței s-a recăsătorit cu acordul părinților. Cu tatăl băiatului m-am căsătorit când eu aveam 36 și el 32. După ce s-a născut băiatul relația a început să scârțâie. Eșuasem.

Aveam al doilea copil care creștea fără tată. Dacă aș lua viața de la capăt, nu aș schimba nimic din trecutul meu, care mi-a adus acești doi copii”, a povestit Alina în prezentarea sa.

Olivia

Originară din Timișoara, Olivia Micsa are 43 de ani și este nutriționist dietetician. A absolvit două facultăți, este pasionată de sport și e mama a două fete adolescente de 14, respectiv 17 ani. Concurenta a divorțat de tatăl fiicelor ei de 10 ani. În timpul căsniciei, femeia nu a fost fericită alături de fostul soț.

“Le-am spus fetițelor că vin la o emisiune unde pot găsi un tată pentru ele. Am fost foarte nefericită în cei 7 ani de căsnicie. Vorbea urât, mă critica. Înainte să ne despărțim m-a lovit. A fost gestul care m-a făcut să decid că locul meu nu mai este lângă el. A fost traumatizant”, a mărturisit Olivia.

Lili

Lili Chican are 38 de ani, este din Giurgiu și deține un salon de înfrumusețare. Are un fiu adolescent în vârstă de 16 ani cu fostul soț, de care s-a despărțit cu mult timp în urmă. Concurenta a fost într-o relație toxică și a fost nevoită să plece pe vas pentru a scăpa din ea.

“Cea de-a doua relație pe care am avut-o a fost dragoste cu năbădăi. Pentru că aveam un copil părinților lui le-a fost greu să mă acceptă. Am fost înșelată și am iertat.

Mă manipula că nu mă mai ia nimeni. A fost o relație toxică și cu violență fizică. Am ajuns să iau pastile să-mi treacă durerea și am vrut să pun capăt. Voiam să scap de chin, de ceartă.

Când am ajuns la spital și medicii îi spuneau mamei că mor până mâine am văzut-o pe mama cu lacrimi în ochi și m-am vindecat miraculos. Ne-am despărțit acum 6 ani. Am încercat să-mi fac relații dar mi-a fost teamă”, a spus Lili despre fosta relație.

Oana

Oana lucrează ca profesoară și ar vrea să-și întemeieze o familie. A avut două relații până acum. Una a fost în timpul facultății și a durat 7 ani, iar cealaltă 5 ani. Concurenta nu a mai ieșit la întâlniri de aproape doi ani și jumătate.

”Nu am mai putut, am simțit că nu mai e momentul să lupt. Am pus punct și atât. Probabil el nu și-a dorit o căsătorie. A avut și are copii. Nu cred că pe viitorul l-aș mai accepta cu copii.”, a spus ea.