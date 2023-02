Dieta călugărilor de pe Muntele Athos. Te ajută să slăbești și să ai o sănătate curată

Călugării de pe Muntele Athos mănâncă din cele mai vechi timpuri după un regim alimentar bine stabilit. Odată ce locul a fost vizitat de turiști, hrana lor a devenit cunoscută în lumea întreagă și s-a constatat că ajută la slăbit și la menținerea sănătății.

Cum mănâncă sănătos călugării de pe Muntele Athos. Regimul prin care poți slăbi și avea o sănătate curată

”Dieta” călugărilor de pe Muntele Athos este structurată în trei părți, respectiv: trei zile de moderație, trei zile de post și o zi de răsfăț. Fiecărui interval îi este atribuit un anumit fel de mâncare, așadar

Nutriționiștii au descoperit că alimentele călugărilor sunt neprocesate, au un conținut scăzut de grăsimi și stau departe de agitație atunci când iau masa. De asemenea, au o candelă sau o lumânare aprinsă și nu mănâncă lacom, deoarece acest stil este considerat un păcat.

Datorită modului lor de a se hrăni, mulți călugări sunt foarte sănătoși, fericiți, împăcați cu ei înșiși și nu suferă de boli grave. S-au depistat rate foarte scăzute de cancer printre ei sau de Alzheimer. De asemenea, se spune că la sănătatea lor contribuie și rugăciunea și faptul că zilnic se implică în treburile cotidiene de la mănăstire.

Lottie Storey, Sued Todd și Richard Storey au testat ”dieta” călugărilor de pe Muntele Athos și , iar anumite probleme de sănătate au dispărut. De altfel, cât timp au urmat-o nu au simțit-o ca pe o povară.

”Călugării sunt printre cei mai sănătoși oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer și aproape fără cazuri de Alzheimer, iar după ani de viață printre ei pot spune că dieta lor joacă un rol important în sănătate. De fiecare dată mă întorceam de la Muntele Athos cu câteva kilograme mai slabă, mai sănătoasă și pe un ton mai bun, dar niciodată nu am simțit că am făcut un efort sau că am fost lipsit de ceva.

Am testat dieta monahală pe mai multe persoane pentru a vedea dacă este eficientă într-un stil de viață modern. Am slăbit aproape 10 kilograme, toată lumea a slăbit”, au explicat pentru autorii cărții ”Dieta Muntelui Athos”, Lottie Storey, Richard Storey și Sue Todd.

Ce consumă călugării de pe Muntele Athos într-o săptămână

Așa cum am precizat anterior, cele trei părți în care este structurat meniul călugărilor de pe Muntele Athos conțin câte un anumit fel de mâncare. În cele trei ”Zile de moderație” se consumă pește, lactate, ulei de măsline, ouă sau orez.

Cele trei ”Zile de post” presupun consumul de legume, fructe, din nou orez, nuci, semințe sau fasole. Toate acestea, în cantități mici. ”Ziua de sărbătoare” include un ”răsfăț culinar”, adică se pot consuma dulciuri sau preparate dulci, precum orezul cu lapte. Așa cum se poate observa, din meniul lor lipsește carnea, aliment interzis de altfel în toate mănăstirile creștin-ortodoxe.