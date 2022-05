Diferenţe colosale la salarii între Liverpool şi Villarreal! Virgil van Dijk ia într-un an cât primii patru cei mai bine plătiţi jucători ai spaniolilor

Marţi, de la ora 22:00, se va disputa manşa retur dintre Villarreal şi Liverpool, după ce trupa lui Jurgen Klopp . Ibericii au provocat mari surprize în actualul sezon, chiar dacă jucătorii lui Unai Emery nu au salarii de top, la fel ca alte echipe din Liga Campionilor.

Salariile plătite de Villarreal şi Liverpool. Virgil van Dijk, cel mai bine plătit jucător al dublei

Liverpool oferă salarii de top, iar cel mai bine plătit jucător este Virgil van Dijk, stâlpul defensivei “cormoranilor”. Fundaşul de 30 de ani câştigă 14.476.800 de euro pe an şi mai are contract cu echipa de pe “Anfield” până la finalul sezonului 2024-2025.

Într-un an, Virgil van Dijk câştigă cu puţin sub totalul salariilor primite de Pau Torres, Dani Parejo, Francis Coquelin şi Gerard Moreno. Cei patru primesc, împreună, 14.959.360 de euro pe an, cu 482.560 de euro mai mult decât salariul stagional al fundaşului olandez.

În top 5 cei mai mai bine plătiţi de la Liverpool, pe lângă Virgil van Dijk, se mai regăsesc Thiago (13.572.000 euro/an), Mohamed Salah (13.572.000 euro/an), Sadio Mane (12.064.000 euro/an) şi Alisson (11.460.800 euro/an).

Dintre cele patru semifinaliste ale Ligii Campionilor, Villarreal oferă cele mai mici salarii. Cei mai bine plătiţi jucători ai “Submarinului Galben” sunt Pau Torres şi Dani Parejo, ambii cu câte 3.800.160 de euro pe an. Cei doi sunt urmaţi de Francis Coquelin, Gerard Moreno şi Raul Albiol.

Top 5 salarii la Liverpool

Virgil van Dijk – 14.476.800 euro/an Thiago – 13.572.000 euro/an Mohamed Salah – 13.572.000 euro/an Sadio Mane – 12.064.000 euro/an Alisson – 11.460.800 euro/an

Top 5 salarii la Villarreal

Pau Torres – 3.800.160 euro/an Dani Parejo – 3.800.160 euro/an Francis Coquelin – 3.739.840 euro/an Gerard Moreno – 3.619.200 euro/an Raul Albiol – 2.835.040 euro/an

Eroii lui Villarreal din dubla cu Bayern Munchen au salarii minuscule

În sferturile de finală, Villarreal a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii Campionilor şi a eliminat-o pe Bayern Munchen, după 1-0 pe “Estadio de la Ceramica” şi 1-1 în Germania. Arnaut Danjuma şi Samuel Chukwueze , cu cele două goluri din dubla cu bavarezii.

Arnaut Danjuma a marcat singurul gol al meciului tur, iar cu Villarreal are un contract scadent în vara lui 2026, cu un salariu stagional de 1.508.000 de euro. Samuel Chukwueze, eroul returului, primeşte 1.327.040 de euro pe an şi ocupă locul 20 în topul salariilor din echipa spaniolă.

Câţi bani au încasat Liverpool şi Villarreal în Liga Campionilor

Liverpool este o obişnuită a fazelor superioare din Liga Campionilor, motiv pentru care “cormoranii” reuşesc să câştige sume importante de la UEFA. Pentru parcursul din actualul sezon, trupa lui Jurgen Klopp a încasat deja 89.167.692 de euro, iar suma va creşte în cazul unei calificări în finală.

Villarreal a făcut pasul de la Europa League la Champions League, iar acest lucru se simte şi în conturile clubului. În sezonul trecut, ibericii au câştigat a doua competiţie continentală şi s-au ales cu 20.097.952 de euro. Acum, calificată în semifinalele Ligii Campionilor, jucătorii lui Unai Emery au adus 71.957.846 de euro.