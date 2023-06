Fiica lui Liviu Vârciu, provocare tăioasă pentru celebrul ei tată! Carmina e sigură: ”Am mai mult talent”

are motive să fie mândru! Fiica lui cea mare, Carmina, îi calcă pe urme și se pregătește ușor, ușor pentru viața publică. Tânăra de 21 de ani a ieșit din ”carapace” și merge deseori la evenimente mondene. Și, mai nou, s-a apucat și de cântat. Carmina, fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu, abia ce a ajuns în Capitală la studii, că deja știe ce își dorește să facă în viitor. Tânăra este dornică să-i urmeze cariera tatălui celebru și a vorbit la FANATIK despre viitoarele proiecte.

Fiica lui Liviu Vârciu îl întrece pe celebrul ei tată în privința talentului. Ce planuri are Carmina

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Tânăra de 21 de ani este studentă la jurnalism, dar o pasionează mai mult muzica. Tânăra îi va face concurență serioasă tatălui său.

„Vor fi câteva proiecte în legătură cu muzica. Vreau să fie surpriză și nu pot spune prea mult. M-a sfătuit și tata pe partea aceasta cu muzica. Pot spune că îi moștenesc talentul și am puțin mai mult.

Nu sunt superstițioasă, doar că nu vreau să vorbesc prea mult până nu este totul gata. Doar dacă trece pisica neagră dau trei pași înapoi, în rest nu am superstiții”, a spus Carmina, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fata cea mare a cunoscutului om de televiziune este deja obișnuită cu presa. Tânăra de 21 de ani a devenit influencer și este deseori prezentă la evenimentele mondene din Capitală. Recunoaște că numele tatălui a ajutat-o mult.

„M-am obișnuit cu ideea de evenimente, viața publică. M-am împrietenit destul de repede cu ea și m-am acomodat destul de rapid. Da, numele tatălui meu m-a ajutat în meseria de influencer. Cu toate că înainte îmi era ciudat, poate chiar puțin rușine. Dar da, m-a ajutat destul de mult și mă ajută în continuare”, a declarat Carmina.

Fata lui Liviu Vârciu, despre oamenii falși din viața ei: „Îi miros imediat”

Cu toate că este foarte tânără, Carmina a avut parte și de evenimente mai puțin plăcute. Bruneta a avut în preajmă oameni falși care au trădat-o și au rănit-o. Acum este mai atentă cu persoanele pe care le acceptă în viața ei.

„Colegii nu mi s-a întâmplat să fie răi din cauză că sunt fata lui Liviu Vârciu. Nu am avut copii răutăcioși în jur pentru că îi rezolvam una, două. Am avut, în schimb, persoane false în jurul meu, dar m-am îndepărtat de ele foarte bine. Am reușit cu brio să mă îndepărtez de oamenii falși. Îi simt imediat, îi miros.

Eu am familia lângă mine, câțiva prieteni, dar până la urmă câinii latră, ursul trece. Oamenii falși sunt oameni falși și se dau după cum bate vântul. Sunt momente când oamenii m-au dezamăgit, dar i-am dat uitării.

Le-am pus undeva în sertarul din cap și le țin încuiate. Nu îmi place să îmi încarc memoria și să îmi stric starea. Dacă se întâmplă ceva negativ mă îndepărtez și asta este”, a spus Carmina pentru FANATIK.

Cum se înțelege fiica lui Liviu Vârciu cu frații ei : „Nu ne vedem foarte des”

Tânăra de 21 de ani are doi frați de tată, pe Anastasia în vârstă de șase ani și pe Matei care are trei ani. Ambii copii sunt din relația lui Liviu Vârciu cu Anda Călin. Carmina a dezvăluit acum că, deși nu se văd des, relația lor este strânsă.

„Mă înțeleg bine cu frații mei. Ei sunt destul de micuți și nu prea înțeleg mare lucru. Anastasia mai înțelege, dar bine. Nu ne vedem foarte des pentru că programul meu cu programul lui tata diferă foarte mult.

Și atunci mai avem mici escapade când suntem liberi amândoi. Dar vorbim deseori pe cameră, mai vorbesc și cu ăia mici ce înțeleg și ei. Cu Anastasia vorbesc mai mult că este mai mare”, a mai dezvăluit fata lui Liviu Vârciu pentru FANATIK.

Când va deveni Liviu Vârciu socru mic. Ce spune Carmina despre marele eveniment

. Carmina și iubitul ei sunt de câțiva ani împreună, însă nu vrea să își afișeze relația. Celebrul ei tată a sfătuit-o să facă ce simte și nu i-a impus nimic, spune ea. Cu toate acestea, Carmina nu a simțit nevoia să se afișeze, chiar dacă are planuri mari.

„Am iubit de multă vreme. Am vrut ca relația mea să fie intimă. Mai nou nu mai este atât de intimă, este publică relația, doar că nu am dezvăluit mare lucru despre relația mea. Este colțul meu de intimitate. Suntem bine și suntem împreună de câțiva ani.

Atât tata, cât și mama m-au sfătuit să fac ce simt. Dacă simt să îmi afișez relația, să o afișez. Dacă nu simt asta și vreau să o țin pentru mine, să o țin pentru mine. Am dedus eu singură că nu este bine să mă afișez des. Nu îmi place să fiu o carte atât de deschisă, mai trebuie să am și părțile mele intime pe care să le ascund de lumina reflectoarelor”, a mai spus ea.

Și, pentru că am vorbit despre planurile de viitor, frumoasa Carmina este sigură pe ea. Prioritatea ei este cariera și de asta se va ocupa în următorii ani. Nunta va trebui să mai aștepte.

„Nu știu când mă mărit. Momentan vreau să mă bucur de anii liberi, fără responsabilități pe capul meu. Vreau să mă extind în carieră, având în vedere că m-am mutat la București și am început încet, încet, să ies din carapace.

Am mai multe proiecte pe care vreau să le accentuez, să le dau culoare și atunci mai aștept cu căsătoria, copiii”, a mai declarat Carmina, în exclusivitate, pentru FANATIK.