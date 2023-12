„Din ce știu eu, Rapid e în discuții cu 4 jucători”. Robert Niță dă din casă

Patronul celor de la Rapid a anunțat deja, de mai multe ori, că Rapidul va transfera 3-4 jucători valoroși în această iarnă. Cel mai recent într-un mesaj postat pe Facebook, prin care fanilor giuleșteni li se transmite că formația din Giulești va avea forța după acest final de an să revină pe podium și chiar să se lupte la titlu.

„Din ce știu eu, Rapid e în discuții cu 4 jucători”.

”Echipa noastră tehnică ne-a semnalat nevoia de a îmbunătăți cinci-șase poziții din lotul existent. Cel puțin doi, poate chiar trei, jucători de valoare vor veni în următoarea fereastră de transferuri.

Până atunci însă, mai sunt trei etape de campionat și ne așteptăm ca fotbaliștii noștri care intră în teren să înțeleagă dezamăgirea pe care ne-au produs-o și să joace la nivelul la care au jucat împotriva FCSB-ului. Nouă, ca și fani, ne rămâne plăcerea de a-i susține, de a-i încuraja și de a-i împinge spre victorie”, transmitea Dan Șucu.

Informația este confirmată de rapidistul Robert Niță, cel care a auzit din surse sigure că în acest moment se negociază cu 4 jucători străini de mare valoare, care vor duce Rapidul pe noi culmi ale gloriei. ”Ce e puțin îngrijorător, cred că și voi ar trebui să pregătiți transferurile.

E adevărat că l-a vrut Rapidul pe Luis Phelipe? Jucătorii deja se dau, marfa începe să dispară din galantar. Nu ar trebui și Rapidul să se grăbească? Pe 18 ianuarie începe campionatul?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Din ce știu eu se discută acum cu 4 jucători străini. Știi cum e, e vorba de negocieri, ofertă, ceea ce ofertă celelalte cluburi interesate. Rapidul e ofertant în momentul de față. Interesul pentru Băluță există, intră în ultimele șase luni cu Farul, e o discuție. În momentul de față de accidentat”, a replicat Robert Niță, fost fotbalist al Rapidului și realizator al emisiunii Suflet de rapidist.

Horia Ivanovici, mesaj pentru Tudor Băluță

Horia Ivanovici a intervenit din nou și i-a transmis un mesaj jucătorului Tudor Băluță de la Farul. ”Băluță dacă are minim caracter trebuie să semneze o prelungire cu Hagi. Atunci, nu știu ce va face băiatul, dar eu îi transmit.

Indiferent că vrei să te transferi, dar la câte a făcut Hagi, e corect ca și Hagi și clubul să profite de asta. Băluță să semneze o prelungire, după care să se înțeleagă. Sunt convins că Băluță va arăta că este un caracter frumos și va semna o prelungire. Corect și moral ar fi ca Hagi și Farul să ia câteva sute de mii de euro”, a remarcat Horia Ivanovici.

Niță, despre strategia de transferuri la Rapid