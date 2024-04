„Dinamo ar trebui să-i facă statuie” Dănuț Lupu, cuvinte uluitoare despre mentorul său Mircea Lucescu: „Ne-a rugat în vestiar”

Dănuț Lupu, unul din cei mai mari fotbaliști care a îmbrăcat tricoul „roș-alb”, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre perioada când l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu la clubul din Ștefan cel Mare, antrenor pe care Dănuț îl are la suflet și în ziua de azi.

Dănuț Lupu, cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu: „Este cel mai mare antrenor al lui Dinamo”

, a avut numai cuvinte de laudă pentru „Il Luce” la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„Nea Mircea mă suna să-mi spună că a doua zi avem meci și să dorm vreo 2-3 ore. M-a sunat și de dimineață, azi. Vreau să mă văd cu el, să vorbim. Ar fi frumos să-l aduc la Dinamo, dar nu vine nea Mircea. Doar dacă ar reuși să stea lângă o echipă, să-i îndrume, ar fi ceva extraordinar, dar nu-l văd eu să vină.

Dinamo ar trebui să-i facă statuie pentru ca e unul din cei mai mari antrenori pe care i-au avut, dacă nu cel mai mare! A reușit să facă echipa aia din 89-90, care zic eu că a fost mai bună decât cea din 82-84. Și noi am jucat semifinală de cupa campionilor, aveam echipă mai bună.

ADVERTISEMENT

Am spus-o de multe ori, dar nimeni n-a vrut să înțeleagă. Lucescu, când a venit revoluția în 90, ne-a strâns pe toți în vestiar și ne-a rugat să mai stăm un an de zile, să-l vândă doar pe Răducioiu și cu banii pe care îi încasează să împartă cu noi.

A avut ambiția să atace Champions League, dar din păcate nea Vasile vinde la noi la cartofi”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu revine pe bancă

„Il Luce” revine pe bancă după o pauză de aproape un an de zile. Beșiktaș, formația din Turcia, l-a demis pe Fernando Santos, iar și-ar fi dat deja acordul pentru a semna cu echipa pe care a mai antrenat-o din 2002 până în 2004, deși inițial refuzase oferta.

”Sper să revin pe bancă. După 50 de ani am avut prima perioadă de odihnă. Din nefericire, după tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am decis să pun punct și să aștept luna iunie. De aceea am refuzat-o în acest sezon pe Beșiktaș, care mă dorea să preiau echipa din mers.

ADVERTISEMENT

Aștept o echipă la care să îmi pot construi singur lotul. La 78 de ani nu îmi lipsesc entuziasmul și pasiunea. Merg mereu la meciuri pentru a rămâne la curent și pentru a fi pregătit atunci când va veni telefonul potrivit”, a declarat Mircea Lucescu în urmă cu câteva zile.