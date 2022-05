Dinamo îi dă fiori lui Erik Lincar. Antrenorul ar putea rata pentru a patra oară în carieră o promovare: „Le-am trăit pe toate. Nu mi se mai poate întâmpla nimic”

„Frații” de la U Cluj îi pot provoca lui Dinamo prima retrogradare din istorie. „Șepcile roșii” pleacă cu prima șansă după ce în Casa Pariurilor Liga 1. Cu toate acestea, Erik Lincar se teme. Antrenorul în vârstă de 43 de ani ar putea rata o promovare pentru a patra oară în carieră.

Erik Lincar și blestemul retrogradarărilor. De ce se teme antrenorul lui U Cluj înaintea returului cu Dinamo

Ultima șansă a dinamoviștilor de a rămâne în primul eșalon se joacă duminică, 29 mai, de la ora 21:00. Va fi ultima partidă oficială disputată pe bătrânul stadion din Ștefan cel Mare, deși FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

„Suntem în linie dreaptă către a doua repriză, eu consider că șansele rămân egale. Până la urmă am obținut o situație în care beneficiem de avantajele celor două goluri, dar niciodată nu poți să subestimezi echipa Dinamo, atmosfera care cu siguranță va fi pe stadion și de aceea va trebui să considerăm că meciul la Cluj s-a terminat 0-0 și să încercăm să jucăm foarte bine, de ce nu chiar să câștigăm.

Sincer, la câte am trăit în fotbal, mie chiar nu mi se mai poate întâmpla nimic. Le-am trăit pe toate și înainte de acest joc m-am gândit că e a patra șansă, am avut trei șanse în cariera mea de la Liga 2 la Liga 1 și de 3 ori de la Liga 3 la Liga 2.



E a patra șansă, mă duc încrezător așa cum am fost și mi-am dorit foarte mult să câștigăm cu Dinamo, acum depinde de noi, de caracterul nostru, de forța mentală și dacă vom fi la cel mai înalt nivel, cu siguranță vom fi răsplătiți”, a declarat Erik Lincar, potrivit

Câte bilete s-au vândut pentru returul Dinamo – U Cluj

Deși i-au admonestat pe fotbaliștii lui Dușan Uhrin la finalul meciului de pe Cluj Arena, fanii dinamoviști rămân aproape de echipă înaintea returului cu Universitatea Cluj. Bucureștenii vor avea parte de . FANATIK a aflat în exclusivitate că roș-albii au vândut nu mai puțin de trei mii de bilete în primele două ore de când au fost puse în vânzare.

„În primul rând, cred că s-a dărâmat mitul acesta al diferențelor de nivel fotbalistic. Înainte spuneam că e diferență mare între Liga 1 și Liga 2. Uite că nu mai diferența atât de mare. Chiajna și U Cluj au câștigat împotriva unor echipe bune de Liga 1. Și n-au câștigat chinuit. E clar că nivelul Ligii 1 a scăzut în ultimii 2-3 ani.

Cât despre Dinamo, am fost șocat de ce am văzut, sincer. Nu mă așteptam. Am apreciat voința și ambiția cu care au jucat cei de la U Cluj și îi felicit pe această cale. Dinamo are o misiune extrem de dificilă în retur. Presiunea s-a triplat, e din toate părțile.

Poți să te reinventezi în 3-4 zile? Eu zic că nu poți. Cred că e un blocaj la Dinamo, ceva nu funcționează. Și asta nu este din acest sezon, ci de patru-cinci ani. Dinamo a suferit, suporterii au ajutat, dar n-a fost suficient. Voi fi la stadion pentru meciul retur, alături de alți foști jucători ai echipei. Sper ca această prezență să ajute cumva, dar noi nu jucăm”, a declarat selecționerul naționalei de tineret Florin Bratu, fost jucător și antrenor la Dinamo, la .