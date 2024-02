Dinamo – Oțelul Galați, ora 20:00, în etapa 26 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Dinamo – Oțelul Galați are loc duminică, 18 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 26-a din SuperLiga. Dinamo a reușit o victorie imensă runda precedentă la Ovidiu, pe terenul Farului, dar continuă să se afle pe loc retrogrdabil, la distanță mare de pozițiile de baraj.

Unde se joacă meciul Dinamo – Oțelul Galați

Întâlnirea Dinamo – Oțelul Galați se dispută duminică, 18 februarie, de la ora 20:00 pe stadionul Arcul de Triumf din București, în etapa a 26-a din SuperLiga. Deși s-a vorbit despre faptul că nu se va mai juca fotbal pe micuța arenă de 7000 de locuri de lângă Arcul de Triumf și că va rămâne exclusiv pentru rugby iată că Dinamo revine pe acest stadion, unde a mai evoluat de câteva ori în acest sezon.

Victoria câinilor la Ovidiu are și darul de a trezi din nou speranțele suporterilor dinamoviști, acest lucru ducând la ceva inimaginabil, adică se va desfășura cu casa închisă, toate biletele fiind epuizate. Asta va pune o mare presiune asupra echipei lui Dorinel Munteanu, care a pierdut prima dată în deplasare în acest sezon în ultima etapă, 1-2 cu Rapid.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Oțelul Galați

Partida Dinamo – Oțelul Galați se joacă duminică, 18 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, în etapa a 26-a din SuperLiga., și va fi televizată pe posturile TV Digi Sport 1 Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, duminică, 18 februarie, va fi o vreme frumoasă pe tot parcursul zilei, fără să existe nici cel mai mic pericol de precipitații. Maxima zilei va ajunge la 11 grade la amiază iar la ora partidei sunt estimate în jur de 5 grade. Faptul că nu va ploua va fi bine și pentru Arbitrează Andrei Moroiță din Ploiești.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – Oțelul Galați

La Dinamo continuă întârirea lotului. A venit atacantul kosovar Selmani, care deja va fi pe bancă la acest meci și al doilea este , care a ajuns la București sîmbătă seara și abia a semnat contractul. În schimb fundașul Bena nu mai face parte din lista A, dar continuă să fie plătit de club, deoarece nu și-a găsit echipă.

Oțelul a făcut și ea foarte multe schimbări în lot. Dorinel Munteanu va juca la victorie acest meci, pentru că astfel gălățenii ar face 34 de puncte și ar veni la un punct de ultima poziție de play-off. Munteanu a spus că își dorește salvarea lui Dinamo dar după ce echipa lui va lua toate punctele în acest meci.-

Cote la pariuri la jocuil Dinamo – Oțelul Galați

Este un meci foarte echilibrat din perspectiva caselor de pariuri, care, surprinzător, privind locurile din clasament, pentru că Dinamo esta favorita lor, la cota de 2,80. Oțelul are 3,20 să câștige acest meci. Șansă dublă 1X are cotă de 1,40 iar gol marcat de Dinamo 1,30. Șansă dublă X2 are cotă de 1,55 și un gol al oaspeților ajunge la 1,40.

Dinamo – Oțelul este o dispută cu multe partide directe, 55 la număe, iar bucureștenii au câștigat de cele mai multe ori: 34 de ori. Mai sunt 7 egaluri și 14 succese pentru Oțelul. La București Dinamo a câltigat 22 din cele 27 de meciuri, unul a fost ehal și patru victorii au obținut gălățenii.