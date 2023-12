Dinamo – Oțelul Galați 0-0, în etapa 3 din grupele Cupei României Betano. Miza calificării în sferturi. Video

Meciul Dinamo – Oțelul Galați are loc joi, 7 decembrie, cu începere de la ora 20:45, în cadrul etapei a 3-a, ultima din grupa C a Cupei României Betano. Ambele echipe au șanse de a merge în sferturi, dar bucureștenilor le este obligatorie victoria, în timp ce oaspeții se mulțumesc cu un egal pentru calificare.

Unde se joacă meciul Dinamo – Oțelul Galați din Cupa României Betano

Confruntarea Dinamo – Oțelul Galați se desfășoară joi, 7 decembrie, de la ora 20:45, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală, î Ambele echipe păstrează șanse reale la calificare, însă Oțelul pare formația mai solidă, determinată să forțeze ieșirea din grupe.

În schimb, un factor determinant pentru Dinamo va fi lipsa suportului fanilor, total dezamăgiți de jocul slab al echipei și de situația din clasament. Mai mult, starea vremii, total potrivnică fotbalului, ar putea ține iubitoriii fotbalului în casă, astfel că tribunele cochetului stadion de la Șoseaua Kiseleff au toate șansele să fie puțin populate.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Oțelul Galați

7 decembrie, de la ora 20:45, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în etapa a 3-a a grupei C a Cupei României Betano. Meciul va fi televizat pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 2, însă partida mai poate fi vizionată pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La ora meciului se stimează că vor fi două grade Celsius, pe lângă zăpadă sau lapoviță, astfel că cele două formații aflate pe teren vor avea mari dificultăți în a practica un fotbal combinativ. Rămâne de văzut cum se va comporta Dinamo, echipă obligată să câștige partida pentru a obține calificarea în sferturi.

Ce absențe sunt în întâlnirea Dinamo – Oțelul Galați

Este probabil că ambele echipe nu vor aborda acest meci cu titularii, mai ales gazdele, formație concentrată momentan la evitarea retrogradării în SuperLigă. ”Câinii roșii” sunt mai degrabă cu gândul la partida din campionat, de luni, când vor primi vizita Universității Cluj.

Cel mai probabil nici Dorinel Munteanu nu va trimite pe teren formula de start standard, deși e clar că gălățenii vor să ajungă în sferturi. Asta, în condițiile în care Cupa României e cea mai ușoară cale spre cupele europene la finele sezonului.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – Oțelul Galați

Casele de pariuri privesc această partidă drept una foarte echilibrată, diferența dintre cotele acordate la victorie fiind foarte mică. Firesc, Oțelul are prima șansă, la cota de 2,60 în timp ce dinamoviștii au primit 2,90 pentru victorie. Șansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar șansă dublă 1X are cotă de 1,45. Mai mult, gol marcat de oaspeți are cotă de 1,35 iar un gol Dinamo ajunge la 1,40.

Dacă Oțelul Galați a promovat cu puțin emoții în SuperLiga, însă e revelația campionatului, nu același lucru se poate spune despre Dinamo. Bucureștenii sunt acum pe loc direct retrogradabil, cu doar 10 puncte, iar șansele de salvare pentru ”câini” par foarte mici. În aceste condiții, rămâne de văzut care va fi soarta lor în Cupă.