Dinamo – Sporting, episodul 5 în debutul EHF European League! Saeid, savuros: “Doamne ajută! We will win!”. Exclusiv

Dinamo joacă din nou împotriva lui Sporting Lisabona în cupele europene de handbal, marți, de la ora 19:00. Cele două formații au oferit meciuri dramatice în ultimele două ediții ale Ligii Campionilor, acolo unde s-au întâlnit de fiecare dată în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Fiecare dintre echipe s-a calificat mai departe o dată, Dinamo având câștig de cauză în acest an, pe 1 martie, scor 26-24. A fost unul dintre ultimele meciuri care s-au disputat cu fani în tribune, înainte ca pandemia să afecteze toate țările europene.

În sala Dinamo a fost o atmosferă electrizantă și “Dulăii” și-au luat revanșa pentru eliminarea din 2019 și urmau să joace într-un duel de vis cu PSG. Însă coșmarul COVID-19 a dus la anularea meciurilor eliminatorii din Champions League.

Dinamo – Sporting, episodul 5 în debutul EHF European League! “Dulăii” s-au calificat în primăvară

Mai mult, Dinamo, neînvinsă în sezonul trecut din Liga Campionilor, nu a fost invitată în noua ediție a EHF Champions League, decizie care a aprins spiritele, în locul “dulăilor” fiind invitate echipe mai slab cotate precum: Motor Zaporoje, Elverum sau Meșkov Brest.

Echipa lui Constantin Ștefan va evolua în EHF European League, noua competiție înființată. Iar primul adversar este deja “tradiționalul” Sporting Lisabona. Este a cincea confruntare în doi ani între cele două formații, Dinamo reușind să se impună în ultimele două.

Saied Heidarirad: “Sunt dezamăgit că nu jucăm în Champions League. Echipe mai slabe joacă în locul nostru”

Saeid Heidarirad, unul dintre cei mai buni jucători din ultimii ani la Dinamo a vorbit pentru FANATIK despre noua competiție și duelul cu Sporting spunând că lipsa fanilor se va resimți în “Sala Dinamo”:

“Am jucat înainte cu Sporting de patru ori. Îi știm, în general. Dar au schimbat mulți jucători în echipă. Vom juca în sala goală și va fi foarte greu. Mereu, în Champions League, în ultimii ani, am jucat mereu cu tribunele pline.

Acum va fi mai dificil, dar sunt sigur că ei ne susțin și din afară și vreau să câștigăm. Sunt dezamăgit că nu jucăm în Champions League. Este normal să fiu. Nu știu ce s-a întâmplat.

“Sper să se termine odată cu acest coronavirus. Vreau să ne întoarcem la normalitate”

Echipe mai slabe pe care noi le învingeam fără probleme joacă anul acesta în locul nostru în Liga Campionilor. Am fost neînvinși în sezonul trecut. Dar nu este problemă. Suntem luptători și vom lupta în EHF European League. Cu Sporting clar îmi doresc victoria. Doamne ajută, we will win (n.r. vom câștiga).

Cred că grupa noastră este cea mai grea. O să luptăm. Pe plan intern este foarte greu pentru toți jucătorii cu aceste turnee finale. Este dificil să joci atât de multe meciuri zi după zi. Sper să se termine odată cu acest coronavirus. Vreau să ne întoarcem la normalitate”, a povestit Saeid pentru FANATIK.RO.

Constantin Ștefan și trei jucători de la Dinamo, infectați cu noul coronavirus!

În European Handbal League, Dinamo este repartizată în grupa B alături de: Nimes, Tatran Presov, Fuchse Berlin, Sporting Lisabona și Kristianstad. Din păcate, problemele cu noul coronavirus nu i-au ocolit pe “dulăi”.

Antrenorul Constantin Ștefan nu va fi pe bancă în meciul cu Sporting, fiind testat pozitiv la COVID-19. Alături de el, trei jucători sunt infectați cu COVID-19: Andrei Lazăr, Răzvan Gavriloaia și Jakov Vrankovici.