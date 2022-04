Dinamo zâmbește din nou! Încă un sponsor important va continua să investească în clubul „alb-roșu”. Exclusiv

că unul dintre sponsorii lui Dinamo, Claudiu Ciolan, a cumpărat autocarul „câinilor” de la fostul patron al clubului, Ionuț Negoiță.

Claudiu Ciolan este unul dintre cei mai înfocați suporteri ai lui Dinamo

FANATIK l-a contactat pe Claudiu Ciolan pentru a afla mai multe detalii despre implicarea sa la Dinamo, iar surprizele nu au întârziat să apară: „Autocarul va fi pus la dispoziție gratuit. Va fi trecut pe societatea de fotbal pe care o voi face eu. Eu nu vreau niciun ban și trebuie să mă ocup eu de toate costurile de mentenanță și întreținere.

Dinamo nu va plăti clar nimic … chiar dacă va fi dat într-o formă sau alta, pentru că trebuie să circulăm legal… deci dacă va fi un contract de închiriere pe o sumă modică, 1 leu de exemplu, chiar și acel leu într-un fel sau altul tot de la mine va veni. Din cauza asta cred că au fost zvonuri că ar fi dat în chirie clubului.

Eu ajut Dinamo deocamdată ca suporter cu tot ce pot, dar îmi doresc să mă implic din ce în ce mai mult. I-am ajutat cu autocarul, pe care am reușit să îl cumpărăm pentru suma de 50.000 de euro cu TVA inclus. Nici nu am discutat cu domnul Negoiță! Am discutat prin domnul Vali Gheorghiță. Ei au cerut un preț puțin mai mare, dar ne-am înțeles în cele din urmă”.

Patronul Smile Center, sponsor oficial al lui Dinamo din 2021, le-a propus oficialilor din Ștefan cel Mare să sponsorizeze echipa a doua a clubului: „Au fost ceva discuții și e vorba și de Centrul de Copii și Juniori. Eu, între timp, am luat o echipă de Liga a patra, în Câmpulung, CS Rucăr. Vreau să fac o academie de fotbal la Câmpulung și dacă o să am vreun junior sau vreun jucător bun, cu siguranță va ajunge la Dinamo. E posibil să mă implic în continuare la Dinamo 2, dar să vedem ce au de gând, dacă desființează echipa…”.

Claudiu Ciolan a organizat un meci între legendele lui Dinamo, la care au participat printre alții Ionel Dănciulescu, Marius Niculae sau Florin Cernat, iar omul de afaceri are de gând să mai organizeze astfel de partide, mai ales că „alb-roșiii” au nevoie de bani: „La cererea mea s-a organizat un meci între legendele lui Dinamo. Cu siguranță o să mai fie evenimente de genul. Aș vrea în vară să fac ceva, eventual cu Dinamo 2. Dar totul depinde de ei. Fiind clubul în insolvență, totul este mai dificil”.

Clinica dentară Smile Center, sponsor oficial al lui Dinamo din 2021

Clinica doctorului Claudiu Ciolan a devenit partener oficial al lui Dinamo relativ recent, însă dinamovistul care a pus emblema lui Dinamo pe sediul Smile Center a dezvăluit pentru FANATIK că va prelungi contractul de sponsorizare, scadent la finalul lunii iunie: „Aveau niște obigații în contract, nu prea le-au respectat, dar voi rămâne în continuare alături de Dinamo și vom prelungi contractul din vară. Dacă va fi un alt nivel de implicare la mine, nu o să mai fie aceeași sponsorizare.



Eu îmi doresc să mă implic mai mult la Dinamo, însă nu e așa ușor. Trebuie să fiu și eu mulțumit. Repet, financiar nu mă interesează nimic de la Dinamo! Nu vreau niciun ban, dar dacă mă implic trebuie să am și eu o oarecare putere de decizie. Sper să reușim să găsim o soluție, dacă nu, oricum o să ajut în continuare Dinamo.

Am discutat și cu domnul Zăvăleanu, cu domnul Badea discut alte chestii, nu neapărat de Dinamo. Sunt membru DDB și chiar i-am sponsorizat și pe ei la Cupa DDB. Am mai vorbit cu domnul Iuhasz, când ne mai vedem la meciuri. De obicei, ei mă contactează când vor să dea o primă băieților. Mai bine le dăm o primă la baraj”.

Claudiu Ciolan e dispus să ofere prime la victorii jucătorilor lui Dinamo: „Așa o să și ajut de acum încolo”

Claudiu Ciolan a mărturisit pentru FANATIK că e dispus să le ofere și prime jucătorilor lui Dinamo, dacă vor reuși să continue seria de victorii și echipa se va salva de la baraj: „Am ales să iau autocarul, tocmai ca să fiu sigur că banii ajung unde trebuie și așa o să ajut și de acum încolo. La fel și dacă vreau să dau o primă jucătorilor, o să se ducă direct la ei. Mai țin legătura cu ei și chiar mă mai sună după meciuri”.

Ba, mai mult, jucătorii și angajații lui Dinamo au parte de gratuite la clinica dentară Smile Center, iar Claudiu Ciolan a recunoscut că este apropiat și de echipa de handbal a „câinilor”: „Eu sunt implicat și la echipa de handbal, iar angajații clubului și jucătorii vin la clinica dentară, unde au parte de servicii gratuite. Suma este destul de mare și acoperă orice tratament, chiar și pentru cei de la CS Dinamo: copiii 50% și rudele de gradul întâi 25%”.

Claudiu Ciolan este convins că la Dinamo vor veni din ce în ce mai mulți sponsori, iar odată cu noul stadion rețeta financiară a clubului va crește considerabil: „Vor mai veni și alți sponsori pentru că totuși Dinamo este un brand mare. Doar că trebuie să se organizeze mai bine și să respecte contractele. Cu siguranță va fi cu totul altceva la nivel de sponsorizare odată cu construcția noului stadion. Sper să nu fie anumite interese să retrogradăm.

Sunt suporter al lui Dinamo de foarte mult timp. Cred că primul meci la care am fost pe stadion la Dinamo a fost cu Manchester United în preliminariile Ligii Campionilor în 2004. Locuiam la Câmpulung și nu era așa ușor să vin la meciuri”, a încheiat Claudiu Ciolan.