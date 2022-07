Dinastie Mbappe la PSG? Ethan, fratele lui Kylian, îi calcă, apăsat, pe urme

În momentul în care Kylian Mbappe sosea la PSG, parizienii i-au convins pe părinții acestuia să-l aducă la Academie și pe fratele său mai mic, Ethan. Și se pare că au făcut o alegere excelentă, acesta dovedindu-se un real talent, călcându-i pe urme fratelui său deja consacrat.

„Un mijlocaș central cu o bună viziune a jocului”, este caracterizat Ethan Mbappe

La doar 15 ani, Ethan Mbappe joacă deja la o categorie de vârstă superioară. Mai precis, în echipa U-17. Și a fost într-un cantonament cu lotul lărgit al naționalei Franței sub 16 ani.

ADVERTISEMENT

Acesta este și motivul pentru care i s-a oferit un contract valabil până-n 2024, atunci când va împlini 18 ani. Iar dacă va evolua pe aceeași linie, cine știe? Poate va semna un altul, pe o sumă consistentă.

Șanse sunt. au apelat la persoane care cunosc traiectoria puștiului pentru a-l caracteriza. Iar Lauren Glaize, scouter și apropiat al familiei Mbappe, spune că din punct de vedere al stilului de joc nu trebuie comparat cu fratele său.

ADVERTISEMENT

„Are și el o tehnică excelentă. Dar Ethan este mai degrabă un om de joc combinativ și joacă în zona mediană, preferând construcția.

În timp ce Kylian este om de atac și preferă ruperile de ritm, momente care îi permit să pună în valoare faptul că este foarte rapid”, a spus Glaize.

ADVERTISEMENT

Specialistul l-a caracterizat pe Ethan Mbappe și din punctul de vedere al personalității: „Este un copil echilibrat, bine educat, respectuos, deși se află, evident, în umbra fratelui său în prezent, ceea ce nu este ușor pentru el.

Dar îl văd calm și cu o personalitate reală. Privindu-l din exterior, fără să fac parte din familie, cred că gestionează această presiune foarte bine”.

ADVERTISEMENT

O altă opinie vine de la Abasse Ba, tehnician la echipa U-17 a lui Le Havre: „Este un băiat care are o relație interesantă cu mingea. Are o abilitate de a scoate adversarul din joc și de a câștiga dueluri unu la unu. Este bun pe spații mici. Cred că de asemenea are o viziune interesantă a jocului”.