Dinu Maxer, anunț neașteptat privind relația cu Magdalena Chihaia: ”Relația noastră s-a…”

Dinu Maxer formează un cuplu cu Magdalena Chihaia. Artistul a vorbit recent despre cum se înțeleg cei doi, dar și despre ce s-a schimbat în relația lor în ultima perioadă. Care e adevărul?

Dinu Maxer, anunț neașteptat privind relația cu Magdalena Chihaia

Dinu Maxer și Deea Maxer au divorțat când nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Iar fiecare dintre cei doi și-a văzut mai departe de viață. , iar la fel și el.

Și se pare că lucrurile merg mai bine ca oricând pentru Dinu Maxer pe plan amoros. Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre relația cu Magdalena Chihaia, dar și despre schimbările din viața sa.

Dinu Maxer spune că după toate cele întâmplate, în opinia sa, relația debutează ca prietenie. Mai mult de atât, artistul a recunoscut că în Dubai.

„Eu cred că, dacă relația debutează ca prietenie, după care descoperi că ești foarte compatibil și în zona intimă, atunci nu are nimic ce să distrugă o relație puternică. Relația noastră s-a închegat în Dubai și într-adevăr, Dubaiul are ceva aparte, are un miraj”, a spus Dinu Maxer, potrivit .

Ce planuri au cei doi de Ziua Îndrăgostiților

Iar de când a apărut în viața sa, lucrurile s-au schimbat total. Dinu Maxer spune că Magdalena Chihaia l-a ajutat să descopere pasiunea pentru dansul în doi. Astfel, ambii parteneri se completează reciproc și se înțeleg mai bine ca oricând.

Referitor la planurile de viitor, de Ziua Îndrăgostiților, spre exemplu, care bate la ușă deja, el spune că Magda i-a pregătit deja o surpriză. Artistul nu știe despre ce este vorba, iar deși nu e un mare fan al unor astfel de gesturi, alege să se lase dus de val.

Printre altele, el a mai recunoscut că cei doi știu cum să scape de stres împreună. Iar Dinu Maxer se bucură foarte mult pentru că are un om special lângă el care îl face să simtă că ”întinerește”.

„Magda mi-a luat-o înainte, mi-a pregătit o surpriză. Mi-a spus că pe 14 februarie, de la ora 6 este blocat, să nu-mi fac alte planuri. Abia aștept să văd care este surpriza Magdei. Cu toate că mie nu prea îmi plac surprizele, dar de data aceasta sunt sigur că o să mă surprindă plăcut.

(…) Zâmbetul a spus multe, ne-a făcut, cumva, să înțelegem, de fapt, cât de bine ne stă împreună. Toată lumea îmi spunea că parcă am întinerit și le spuneam că nu fac nimic special, dar am un om special lângă mine care face ceva pentru mine”, a mai adăugat el.