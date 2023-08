Dinu Maxer și „măicuța de la iUmor”, oficial un cuplu. Magdalena Chihaia a dat cărțile pe față: „Suntem împreună”

Dinu Maxer și-a dorit să mai țină puțin relația ascunsă, dar Magdalena Chihaia a spus tot. Cu ea se iubește artistul de câteva luni bune. Zilele trecute, cântărețul mărturisea că nu mai este singur, dar că nu vrea să dea mai multe detalii.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia sunt oficial împreună!

și recunoscut că nu mai este un bărbat singur. La momentul respectiv, spunea că relația datează încă dinaintea începerii spectacolelor de la mare, dar că el și partenera lui au știut să se ferească.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele.

Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, declara Dinu Maxer pentru însă i-au scăpat câteva detalii importante.

Încă de la jumătatea lunii iunie, el și Magdalena Chihaia au fost surprinși împreună, iar apropiații lui chiar au confirmat că are o relație. La momentul respectiv, Dinu Maxer spunea că sunt doar prieteni și că îi este profesoară,

„Da, suntem iubiți”

Și dacă atunci Magdalena Chihaia îl descria pe Dinu Maxer, într-un interviu acordat pentru Click, ca pe un „artist versatil, un bărbat care știe ce vrea de la viață, matur, vesel, cu simțul umorului, care își iubește foarte mult copiii și profesia.

Și care știe să fie acolo pentru tine în orice moment. Adică un prieten adevărat, prezent, care mă susține și cu care mă sfătuiesc cel mai mult în ultima perioadă”, între timp lucrurile s-au schimbat.

„Măicuța de iUmor”, așa cum este a cunoscută publicului, nu a mai vrut să se ascundă și a recunoscut relația cu Dinu Maxer. Vedeta a dezvăluit, însă, că nu vor să dea foarte multe detalii despre legătura lor amoroasă.

„Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună. Momentan nu dorim să vorbim despre acest lucru”, a spus actrița pentru . De altfel, și de Sfânta Maria, Dinu a publicat o fotografie cu ei doi și i-a urat „La mulți ani!”.