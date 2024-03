Dioszegi a anunțat ce prime de Conference League au promise jucătorii de la Sepsi. „Patru puncte în 2 meciuri”

Lupta pentru cupele europene este încinsă în play-off, iar Sepsi, Farul Constanța, Rapid București, CFR Cluj și se lupta pentru podium. Laszlo Dioszegi a anunțat ce prime pentru calificarea în preliminariile Conference League au promise jucătorii.

Laszlo Dioszegi anunță ce prime de Conference League au promise jucătorii de la Sepsi:„Trebuie să lupte”

Sepsi OSK a devenit o prezență constanță în cupele europene în ultimii ani, însă eliminarea din Cupa României Betano le-a scos din calcul o variantă de calificare. Trupa antrenată de Bernd Strock are șanse la podiumul din SuperLiga și barajul pentru Conference League.

Laszlo Dioszegi a dezvăluit ce prime au elevii lui Bernd Strock în contracte pentru calificarea în preliminariile Conference League. Patronul de la Sepsi și-a făcut și calculele pentru următoarele două etape.

„Au lipsit Niczuly, Oteliță, Alimi, Ștefan, Ștefănescu și Matei. Nu am fost mulțumit absolut deloc de repriza a doua, dar asta a devenit o obișnuiță în ultimele meciuri în afară de Petrolul și Voluntari. Reprizele secunde au devenit catastrofale, acum să vedem din ce cauză.

Vă dați seama că fiecare jucător are primă pentru Conference League. Fiecare are în contract între 3.000 și 6.000 de euro. Trebuia să lupte, s-a mai dus o etapă, dar au mai rămas nouă. Nu mai este loc de pas greșit.

Avem două meciuri acasă, dacă nu facem minimum minimorum patru puncte înseamnă că ne-am luat adio de la Conference League”, a spus Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Pact între FCSB și Sepsi?! Ce spune Dioszegi: „Nu avem nicio afacere”

„N-am auzit așa ceva în viața mea. Ce afacere să avem noi cu FCSB? Doar o dată, când l-au luat pe Dumiter? Cum să avem noi semnat așa ceva, ca Ștefănescu să nu joace cu FCSB? Nu avem noi nicio afacere. Habar nu am. Nu știu ce e asta, dar noi nu avem nicio afacere cu nicio echipă de fotbal.

Nu știu de unde a scos-o domnul Becali. Eu am discutat o singură dată cu dânsul prin telefon, când a dat ofertă verbală pentru Ștefănescu. Eu am zis că nu, nici nu se pune problema, Ștefănescu nu pleacă de la noi. Am avut oferă de la FCSB și de la Rapid, dar nici nu am vrut să aud. Domnul Becali ne-a oferit atunci 700-800 de mii de euro.

Dar nu avem nimic semnat. Cum să faci o asemenea afacere? ? 100% a glumit. A vrut să tulbure putin apele. Cum să semnezi un act pentru ca Ștefănescu să nu joace contra unei echipe”, a spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA.

