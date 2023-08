Gică Hagi și Denis Alibec au purtat o discuție finală în ceea ce privește transferul fotbalistului de la Farul. Dezvăluirea a fost făcută chiar de antrenorul campioanei României la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. În urma discuției, Gică Hagi a anunțat că atacantul va rămâne la Farul.

Discuție finală Hagi – Alibec despre transferul de la Farul: “Asta mi-a spus”

În primăvara acestui an, până în vara anului 2025. Totuși, înțelegerea dintre Gică Hagi și atacantul de 32 de ani prevede că fotbalistul poate pleca în străinătate, dacă pe numele jucătorului vine o ofertă satisfăcătoare.

Înaintea meciului retur dintre Urartu și Farul s-a scris că patru cluburi din afara granițelor României l-au ofertat pe Denis Alibec. Gică Hagi a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că în urma discuțiilor purtate, Denis Alibec va rămâne la Farul.

„(n.r. are ofertă Alibec și poate să plece?) Din ce am vorbit, el rămâne cu noi. Din ce știu eu și din ce am vorbit cu conducerea, cu toți împreună, el e focusat cu noi. Se forțează niște lucruri aiurea prin ziar. Înainte de meci, în ziua meciului să apară că are patru oferte, e incredibil, dar asta e, mergem înainte”, a dezvăluit Gică Hagi.

Gică Hagi, discuție direct pe teren cu Alibec: „I-am spus să facă ceva”

Farul s-a calificat în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, după o „dublă” victorie cu Urartu, scor 6-4 la general. În Armenia, Urartu a condus cu 2-0, însă după pauză Farul a întors partida, scor 3-2. , iar Gică Hagi a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu atacantul la pauză direct pe gazon.

„Sunt lucruri de presă care și afară se întâmplă și peste tot. Important e că el n-a reacționat, a fost focusat. Am fost și eu acolo, l-am împins și eu puțin probabil. (n.r. ai avut o discuție cu el separat?) Nu, pe teren. I-am spus să se miște, să intre în joc, să facă ceva pentru că aveam nevoie de el.

Face diferența, crede-mă. (n.r. ai fost tentat să-l schimbi?) Niciodată. Pe el îl schimbi când vezi că e 3-0, dar la 0-3 nu îl schimb atunci, nu am de ce să-l schimb. Să rămână până la sfârșit”, a mai spus Gică Hagi.

Farul, program de foc

În turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, Farul o va înfrunta pe Flora Talinn. Prima manșă va avea loc pe 10 august, la Ovidiu, în timp ce returul se va disputa în Estonia o săptămână mai târziu. Pentru campioana României urmează duelul din deplasare cu Petrolul Ploiești, duminică, 6 august, de la ora 18:15.

Între partidele cu Flora Talinn, echipa lui Gică Hagi joacă pe teren propriu cu UTA Arad. Ulterior, după returul împotriva campioanei Estoniei, clubul de la malul Mării Negre merge în Giulești pentru derby-ul cu Rapid.

