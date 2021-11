Discuție fără rezultat între Joe Biden și Xi Jinping. SUA insistă cu drepturile omului, China avertizează Taiwanul

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și liderul comunist al Chinei, Xi Jinping, au încheiat cel mai lung dialog al lor, dar se pare că cele trei ore și jumătate de discuții nu au adus niciun rezultat, arată o analiză a .

Presa de stat din China a catalogat discuția ca „sinceră, constructivă, substanțială și fructuoasă”. Un oficial american de rang înalt, însă, a declarat că dialogul dintre Biden și Xi – o videoconferință, în fapt – s-a prelungit mai mult decât se aștepta. Cei doi au abordat o serie de subiecte, de la Taiwan la schimburile comerciale cu Coreea de Nord, și de la situația din Afganistanul la cea din Iran.

„Se pare că au făcut schimb de opinii cu privire la tot ceea ce se întâmplă sub soare, dar nu au anunțat nicio decizie sau măsură politică (…) Poate că acest lucru va fi dezvăluit în zilele următoare, dar dacă nu, discuția a fost o precizare a pozițiilor de bază ale ambelor părți”, a subliniat Scott Kennedy, specialist pe probleme legate de China la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington.

, Xi a spus că țara sa va trebui să ia decizii ferme în situația în care forțele pro-independență de pe insulă vor trece de o anumită ”linie roșie”. Xi, care nu a ieșit din țară de când COVID-19 s-a extins din China în întreaga lume, a descris cele două țări ca pe „două nave gigantice care navighează pe mare” și care trebuie ținute în frâu ca să nu se ciocnească, a raportat presa de stat chineză.

VIDEO: US President Joe Biden and China’s Xi Jinping opened a virtual summit on Monday with an appeal for better communication between the superpowers and what Biden called “guardrails” to avoid conflict

