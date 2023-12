Discuție uluitoare Dan Șucu – Robert Niță la 3 noaptea. „Ce faci?” / „Pictez pentru că am inspirație!”

Robert Niță a dezvăluit o discuție uluitoare cu Dan Șucu de la 3 noaptea. Totul a început cu o glumă pe care a făcut-o analistul FANATIK împreună cu acționarul majoritar de la Rapid. Ulterior, convorbirea a dus către clubul giuleștean, însă Niță a vrut să evidențieze implicarea lui Dan Șucu.

Discuție uluitoare Dan Șucu – Robert Niță la 3 noaptea

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, la ora 3 noaptea. Analistul emisiunii a mărturisit că acționarul majoritar de la Rapid este foarte implicat în tot ceea ce înseamnă clubul giuleștean.

ADVERTISEMENT

“După meciul din Giulești cu Voluntari, ca să își facă lumea o impresie despre ceea ce înseamnă Rapid pentru domnul Șucu, la ora 3 fără 10 noaptea m-a sunat. Direct de la meci am fost la petrecerea de sfârșit de an a celor de la Superbet și m-a sunat să mă întrebe ce fac.

Mă întorceam acasă atunci. Îi răspund și am glumit, i-am zis că pictam, că noaptea mă mai lovește inspirația. E un om care nu are sâmbătă, nu are duminică, nu are noapte. M-a sunat să vorbim de meci și ce s-a mai întâmplat.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă Rapid pentru el, iar dacă ziua de plată pentru jucători, pentru staff, pentru tot ceea ce înseamnă FC Rapid cade sâmbătă, plățile se fac vineri”, a spus Robert Niță.

“Dan Șucu nu mai joacă bine tenis din cauza Rapidului”

Dan Șucu este cunoscut pentru faptul că este un împătimit al jocului de tenis, pe care îl practică săptămânal. Astfel, și Adrian Ilie a vrut să scoată în evidență devotamentul lui Dan Șucu pentru Rapid și a ales să o facă cu spirit de glumă.

ADVERTISEMENT

“O să îi fac o reclamație domnului Șucu. Toți prietenii mei se vaită că nu mai joacă bine tenis din cauza Rapidului. Nu se mai concentrează bine și nu se mai odihnește”, a mai spus Adrian Ilie.

Dan Șucu îl convinge pe Mircea Lucescu să vină la Rapid?

: „Domnul Șucu speră, se gândește la Mircea Lucescu. A fost invitat și în Giulești. Meciurile cu echipa de club le-a jucat pe Giulești. Și aici iar Dan Șucu are un mare merit că i-a rugat pe cei de la clubul sportiv să pună la dispoziție absolut toată infrastructura pentru Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

Sunt discuții între cei doi, și eu l-am văzut deschis și încântat, chiar dacă suferă un pic pentru ceea ce se întâmplă la Dinamo. N-a negat asta niciun moment. L-am văzut bucuros, deschis la discuții cu domnul Șucu.

Dacă îi va permite timpul și nepoțeii în perioada asta de Sărbători, între Crăciun și Revelion se vor mai vedea și vor avea o discuție. Sunt un mare admirator al lui Mircea Lucescu”, a mai spus fostul jucător al Rapidului, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Dan Șucu pregătește aducerea lui Mircea Lucescu la Rapid