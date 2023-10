Discuții aprinse pe tema “Florinel Coman titular la națională”: “Când a făcut vreun meci mare?”

. Se cunosc deja toții fotbaliștii aleși de Edi Iordănescu, însă dilema rămâne pe banda stângă. Acolo, se discută despre Drăguș și Coman pentru poziția de titular la națională.

Discuții aprinse pe tema “Florinel Coman titular la națională”

În platoul FANATIK SUPERLIGA, . Fotbalistul de la FCSB se va bate pe aceeași poziție cu Drăguș, care are evoluții pune la echipa antrenată de Marius Șumudică, Gaziantep.

ADVERTISEMENT

“Eu aș fi jucat cu Sorescu, pentru că are meciuri în picioare, nu cu Rațiu. Cu semn de întrebare balotajul dintre Coman și Drăguș. Pentru mine nu e nicio surpriză. Atât zic. Doamne ferește să nu câștigăm cu niciun jucător de la FCSB că sare Gigi după aia. Vezi doamne noi suntem mai tehnici decât ei, dar nici tehnici nu mai suntem.”, a spus Horia Ivanovici.

Bănel Nicoliță se așteaptă ca Florinel Coman să fie în primul 11 și a explicat și motivul pentru care crede acest lucru: “Pentru mine e o surpriză să nu îl văd pe Coman titular. Pentru că este într-o formă bună. În ultimele meciuri a și marcat. Îl vedeam titular.”

ADVERTISEMENT

Analiză dură la adresa lui jucătorului de la FCSB

După ce Bănel Nicoliță a explicat motivul pentru care îl vede pe Florinel Coman titular la națională, Alin Buzărin a intervenit. Jurnalistul a făcut o analiză dură la adresa jucătorului de la FCSB. Analistul de la FANATIK SUPERLIGA este de părere că Florinel Coman nu este o opțiune atât de bună în banda stângă pentru Edi Iordănescu.

“Bănel, când a făcut Coman vreun meci mare le echipa națională? Tu câte selecții al la echipa națională? Vreo 40 și ceva, cred. Coman are 25 de ani, are 9 selecții la echipa națională, multe dintre el din (n.r. minutul) 70 în sus.

ADVERTISEMENT

Adică neîncepute la inimă (n.r. ca titular). Nu are niciun gol marcat la echipa națională. Din astea 9 meciuri, 5-6 înseamnă că a intrat în 70-75 și 0 goluri. Păi noi, nu prea am mai jucat cu marile puteri, decât cine știe cum.

Am jucat cu Germania, că am fost cu ei în grupă atunci. În rest, noi am jucat cu echipe de nivelul nostru sau mai jos. Suntem obligați să câștigăm meciul acesta.”, a declarat Alin Buzărin.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță: “Îl văd și pe Drăguș acolo”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Bănel Nicoliță a făcut o analiză și despre Denis Drăguș. Fostul jucător de la Steaua susține că fotbalistul antrenat de Marius Șumudică este foarte bun în banda stângă și poate intra în locul lui Coman. Totodată, Bănel este sigur că România va putea învinge Belarus.

“Pe Drăguș l-am văzut la câteva meciuri cum a marcat. A intrat din banda stângă către interior și a dat cu piciorul drept. (n.r. Ce joacă Șumudică cu el acum?) Am văzut că pe stânga, dar el joacă bine și dreapta. Eu îl cunosc de când era copil, era la Viitorul. Hagi juca sus cu el sau în dreapta. Dar îl văd și pe Drăguș acolo (n.r. în locul lui Florinel Coman).

Păstrează cam același nucleu de jucători, ceea ce spus mereu domnul Iordănescu. Din punctul acesta de vedere e bine, pentru că se creează niște relații de joc foarte bune între ei. Haideți să nu ne mai punem problema terenului, pentru că și ei joacă echipa adversă joacă pe același teren. Suntem (n.r. tehnici). Calitatea acesta încă o mai avem. Dar vă spun sincer, suntem în stare să câștigăm meciul acesta.”, a mai spus Bănel Nicoliță.

Mihăilă, mai bun decât Coman și Drăguș?

Alin Buzărin l-a adus în discuție și pe Valentin Mihăilă. Fotbalistul de la Parma este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Edi Iordănescu. Buzărin crede că după tot ce a făcut de la meciul cu Elveția, Mihăilă ar merita să joace titular: “Dar la stânga aceea, că tot vorbim de ea. De ce îl ignorăm pe Mihăilă? Pentru că noi suntem, unde suntem acum și pentru că ne-a ajutat Mihăilă”.

La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici susține că jucătorul Parmei este foarte “arma secretă” a lui Iordănescu pentru ultima jumătate de oră a meciului, datorită vitezei: “Mihăilă este un jucător de ultimele 30 de minute. Este un jucător care te omoară, pleacă precum Carl Lewis (n.r. atlet american). El îți face diferența pe acele 30-35 de minute de joc”.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Cum ar putea arăta primul 11 al lui Edi Iordănescu