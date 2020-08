Dispenserele cu dezinfectanţi, motiv de ceartă între asociațiile de proprietari și primării. „Se aruncă minciuna dintr-o parte în alta”

Dispenserele de bloc au devenit un adevărat motiv de ceartă între asociațiile de proprietari și primării. De altfel, încă de la montarea lor, acestea s-au aflat sub o zodie conflictuală.

Șeful Executivului, Ludovic Orban a fost cel care le-a solicitat și de la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, până la edilii de sector, toți au mers pe ideea unei răzbunări politice.

Ordonanța militară numărul 4 a fost cea care a obligat primăriile ca începând cu data de 31 martie să monteze la toate intrările blocurilor de locuințe dispozitive cu soluții dezinfectante.

Cine reumple dispenserele cu dezinfectanţi

În ciuda acuzelor care au căzut cu nemiluita, primarii de sector n-au mai avut ce face și s-au apucat de instalarea recipientelor. Vorbim de aproximativ 50 de mii de scări de bloc în București.

De altfel, edilii au anunțat că în acea perioadă, una în care exista starea de urgenţă, un dispenser manual costa între 50 și 150 de lei, iar 1 l de dezinfectant avea un preţ mediu de 60 de lei.

În aceste condiții, impactul bugetar la nivelul Capitalei a fost unul semnificativ. Peste 2,5 milioane de euro au plătit primarii pentru montarea cutiuţelor cu dezinfectant.

Doar că, la doar câteva luni de atunci, scandalul pare a fi în floare. Oamenii se plâng că dispenserele sunt mai mereu goale, în ciuda faptului că autoritățile au atras atenția că foarte multe infectări au avut loc chiar la lifturi sau în scările de bloc.

„Având în vedere folosirea frecventă a interfonului, clanței uși de la intrarea în bloc, butoanele lifturilor, mânerele ușilor de la lift, etc… date și puse de statul roman în custodia asociațiilor de locatari.. eu l-am văzut plin o singură dată, atunci când s-au montat… prin februarie sau martie”, a atras atenția un bucureștean din Sectorul 6.

„Eu am intrebat la Primărie, au zis că fiecare asociatie trebuie sa-si puna”, a transmis și Florin Mitroi. „Eu am intrebat pe administratora blocului si mi-a comunicat ca primaria e responsabila.. se pare ca se arunca minciuna de la bloc in primarie si din primarie in bloc”, a subliniat Virgilius Mony.

Asociațiile de proprietari spun că n-ar avea cum să susțină o asemenea cheltuială. „Discutăm de câțiva lei în plus pe apartament, este adevărat, dar eu n-am cum să solicit banii aceștia. Nu pot lua nici din fondul de rulment, nu pot băga nici mâna în buzunarele oamenilor.

Vor spune că n-au nevoie și că se spală pe mâini acasă. Nu cred că e scară de bloc în orașul ăsta în care să nu existe măcar un om rămas fără muncă în perioada asta. Fix de dezinfectantul lor le arde acestor persoane”, a spus Mitică Panaitescu, reprezentantul unei asociații de proprietari din același sector.

„La noi la bloc au fost montate si umplute o singura data de catre primarie (atunci cand au fost montate). Ulterior am achizitionat pe asociatie gel dezinfectant si le-am umplut de fiecare data cand s-au golit. Cred ca ati inceput sa aveti asteptari prea mari de la primarie. Daca ei nu au interes, macar noi ca oameni sa avem interes”, a postat Lucian Calotă pe o rețea de socializare

FANATIK a luat legătura cu Direcția de Asistență Socială a Sectorului 6 și a încercat să lămurească misterul și atribuțiile fiecăruia.

„În acest moment, Primăria Sectorului 6 prin Direcția de Investiții se ocupă. Din informațiile noastre, ele s-ar reumple în fiecare săptămână, depinde cum se stabilește cu administratorii. Primăria furnizează soluția respectivă și administratorii sau președinții de bloc vor reumple.

Inițial, pe perioada stării de urgență, Direcția de Asistență Socială a făcut reumplerea. După ce s-a intrat în starea de alertă s-a luat o hotărâre a Consiliului Local și sarcina a trecut la Direcția de Investiții de la Primărie. Ei sunt cei care, în acest moment, se ocupă de reumplere”, a transmis reprezentanta Direcției.