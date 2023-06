Disperarea fermierilor ucraineni. Cum și-au improvizat un robot de deminare a terenurilor agricole

În timp ce organizațiile caritabile fac presiuni pentru ca dezamorsarea minelor să fie în centrul conferinței pentru redresarea Ucrainei, care începe miercuri la Londra, ca un prim pas în restabilirea sectorului agricol, unii fermieri se ocupă ei înșiși de aceste dispozitive explozive și au improvizat un robot de deminare.

Minele terestre împiedică fermierii ucraineni să-și lucreze terenurile

În săptămânile în care ferma de lactate Husarivka, aproape toate cele 2.500 de vite ale sale au fost ucise în focuri de artilerie sau pentru a se antrena la țintă. Când ferma a fost eliberată, cadavrele animalelor acopereau terenul cât vedeai cu ochii.

ADVERTISEMENT

Cele care nu au fost aruncate în aer sau împușcate au murit de foame. Erau atât de înfometate, încât își mâncau cozile între ele. Cele care au supraviețuit care stau într-unul dintre adăposturile distruse ale fermei au cioturi în locul cozilor. “Vacile sunt îngrozite după ce au trecut prin ce au trecut”, a declarat Serhii Vorobiov, directorul adjunct al fermei, potrivit . “Sunt exact ca niște soldați care au fost pe linia frontului. Sunt speriate dacă te apropii de ele.”

Muncitorii agricoli supraviețuitori din acest sat de lângă Balakliia, în regiunea Harkov, sunt la fel de afectați. Când rușii – un regiment de pușcași motorizați tocmai din Kaliningrad și un altul de peste graniță, de la Valuiki – au preluat pentru prima dată ferma la 3 martie anul trecut, relațiile dintre ocupanți și ocupați au fost inițial laconice, dar civilizate.

ADVERTISEMENT

Toate acestea s-au schimbat după ce rușii au suferit pierderi grele într-o confruntare cu forțele ucrainene. “Arătau ca aceiași oameni, dar se comportau total diferit. Poți vedea nebunia în ochii lor”, a declarat Iurii Vovchenko, administratorul fermei. “Trăgeau în oameni pe străzi, țipau și urlau, așa că oamenii s-au speriat și au rămas acasă după aceea.” Soldații ruși, majoritatea adolescenți, i-au invitat pe unii dintre muncitorii de la fermă să mulgă vacile, iar șase dintre muncitori nu s-au mai întors niciodată. Rămășițele lor nu au fost încă găsite.

Rușii au plecat de mult, dar ocupația continuă să schingiuiască ferma Husarivka. Clădirile sunt distruse, iar terenul este împănat cu mine. Până când dispozitivele nu vor fi curățate, culturile nu pot fi plantate, iar cele 230 de vite supraviețuitoare nu pot fi scoase la pășune.

ADVERTISEMENT

Echipa regională de deminare din Harkov a ajutat la deminarea clădirilor și curților, dar atât ei, cât și organizațiile internaționale care îi sprijină, sunt mult prea puțin dispuși să curețe terenurile agricole ale tuturor. Suprafața din Ucraina expusă conflictului și, prin urmare, potențial minată, este de până la 25 de milioane de hectare, adică de mărimea Regatului Unit.

Cea mai mare contaminare cu mine terestre de la Al Doilea Război Mondial

Halo Trust, o organizație caritabilă de curățare a minelor terestre, afirmă că Ucraina se confruntă cu “cea mai mare contaminare cu mine terestre pe care a cunoscut-o lumea de la cel de-al doilea război mondial încoace”. Guvernul ucrainean a început să demineze teritoriul pe care îl controlează, menită să elibereze restul teritoriului.

ADVERTISEMENT

“Guvernul ucrainean intenționează să redea peste 470.000 de hectare din cele mai valoroase terenuri agricole unei utilizări productive în termen de patru ani”, a declarat Iulia Șviridenko, ministrul economiei. “Planul nostru este de a inspecta, curăța și reda în folosință majoritatea zonelor potențial minate în termen de 10 ani.”

ADVERTISEMENT

Kievul, Halo Trust și alte organizații caritabile fac presiuni pentru ca deminarea să se afle în centrul conferinței de redresare a Ucrainei, care începe miercuri la Londra, ca un prim pas în restabilirea sectorului agricol. “Conferința de redresare a Ucrainei trebuie să marcheze începutul unui efort fără precedent pentru a restabili o industrie care hrănește restul lumii”, a declarat James Cowan, directorul general al Halo.

Halo are 800 de angajați ucraineni care lucrează în domeniul deminării, cifră care se așteaptă să se dubleze anul viitor, însă, conform legislației ucrainene, aceștia nu au voie să îndepărteze și să distrugă ei înșiși minele. Ei pot doar să le cartografieze și să le marcheze locația, o limitare care a încetinit operațiunile de deminare.

Se lucrează la o soluție administrativă, dar Vovchenko nu poate aștepta conferințele și reforma juridică. Guvernul cere deja impozite, iar proprietarii de terenuri așteaptă chirii în fiecare lună. “Am două opțiuni: să dau faliment și să devin o persoană fără adăpost sau pot supraviețui și să fac ceva în această privință”, a spus el.

Vovchenko și muncitorii săi își curăță singuri terenurile. Ei încep prin a trage o frânghie lungă pe fiecare câmp pentru a declanșa eventualele fire capcană, apoi traversează terenul căutând minele, deșurubând detonatoarele și stivuindu-le. El a spus că au găsit mii de mine și a arătat fotografii recente ale unor grămezi de mine antitanc într-unul dintre camioanele sale. Până acum au avut noroc că niciuna dintre mine nu a fost capcană.

Fermierii ucraineni și-au improvizat un robot de deminare

“Vedem o mulțime de dispozitive antirachetă, o mulțime de capcane și două sau trei mine plasate una peste alta în mod deliberat”, a declarat Mike Newton, care conduce sediul regional al Halo Trust. “Dar, după cum ați văzut, fermierii pur și simplu nu pot aștepta, iar noi înțelegem pe deplin acest lucru. Oamenii trebuie să iasă și să își câștige existența, iar ei fac asta în cele mai incredibile circumstanțe și există un grad mare de inovație.”

Tehnologia modernă de curățare a minelor începe să ajungă în Ucraina. La periferia orașului Izium, nu departe de ferma Husarivka, un robot deminator de fabricație croată, de mărimea unui buldozer mare, este folosit de serviciile de urgență regionale pentru a curăța terenul de sub stâlpii de electricitate avariați, astfel încât să poată începe lucrările de reparații.

Vor trece luni de zile până când aceste lucrări vor fi finalizate. Între timp, câțiva fermieri locali au realizat, cu un buget redus, replici ale roboților comerciali. La ferma lui Oleksandr Krivtsun de la Hrakove, la aproximativ 60 de kilometri nord de Izium, muncitorii au sudat bucăți dintr-un tanc rusesc abandonat și o mașină blindată pe un tractor vechi și pe grapa acestuia, apoi au conectat totul la o telecomandă alimentată cu baterii.

Mașina rezultată arată de parcă ar aparține unui film Mad Max. Operatorul stă la o distanță de siguranță în cupa buldozerului, făcută confortabilă cu o ladă de lemn și câteva perne, și acționează panoul de control de la distanță, conducând tractorul în sus și în jos pe câmpuri, declanșând minele.

“Ne-am dat seama că nu mai aveam răbdare să începem să însămânțăm, așa că am luat mijloacele în propriile mâini. Am văzut cum arătau mașinile străine și am făcut ceva similar cu mâinile noastre”, a declarat Krivtsun.

A durat aproximativ două luni pentru a fi perfecționat. De atunci, au realizat dispozitive similare pentru alți cinci fermieri din apropiere și acum au o serie de clienți pentru mașinile lor. “Circumstanțele ne fac inovatori”, a spus el. “Ele ne împing să gândim în moduri noi.”