Disperarea tinerei care și-a pierdut copilul și soțul în tragedia de pe Mureș: „De ce mi i-ai luat, Doamne, pe amândoi”

Alina Luca este o tânără din Arad, care și-a pierdut copilul și soțul în tragedia de pe Mureș. Tânăra nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a postat un mesaj sfâșietor pe Facebook. Femeia a rămas fără cei mai dragi oameni și a trecut prin clipe de coșmar. Aceasta nu se aștepta că aventura cu barcă se va transforma într-un calvar.

Tragedia de pe Mureș a lăsat-o fără copil și soț

Echipele de salvare sunt în căutarea cumnatului ei. Șansele ca acesta să fi supraviețuit sunt tot mai mici. Tânăra a venit cu un mesaj emoționant în care și-a expus durerea care o macină.

„De ce mi i-ai luat, Doamne, pe amândoi, cu ce ți-am greșit să îmi faci așa ceva…nu voi putea trăi niciodată fără ei doi….ai mai lăsat și un copil fără tată, de ce mă pui în halul ăsta la încercare… trebuia să fie cel mai frumos an și l-ai transformat într-un coșmar din care nu ne putem trezi. Vă voi iubi mereu”, a scris Alina Luca pe .

Postarea mamei disperate a fost comentată de zeci de internauți care i-au transmis condoleanțe și au încercat s-o consoleze: “Câtă durere! Dumnezeu să-ți de-a putere să faci fața la această tragedie fără cuvinte”; “Dumnezeu să vă mângâie sufletul!”; “Doamne Isuse de ce? De ce ai distrus sufletul la fata asta, de ce?”.

Tânăra, criticată de internauți

Internauții s-u împărțit în două tabere: unii au susținut-o și i-au urat “să fie puternică”, iar alții au criticat-o dur: “Sunteți niște inconștienți. Ce bun e alcoolul. Felicitări!”; “Ați fost voi IRESPONSABILI și v-ați pus copiii în barcă cu încă 12 persoane, cu Mureșul atât de mare, vina este DOAR A VOASTRA!”.

Duminică seara, România a fost zguduită de o veste teribilă. O tragedie de neimaginat s-a produs pe râul Mureș. Trei familii s-au răsturnat cu barcă în apele râului.

Potrivit IPJ Arad, barca răsturnată duminica seară nu era înmatriculată, iar bărbatul care o conducea a fost în stare de ebrietate și , acesta fiind reținut de oamenii legii. În urma tragediei, un copil de trei ani și-a pierdut viața, iar alți doi copii și doi adulți sunt căutați de echipele de salvare.

Două femei și o fetiță, salvate de un localnic

Două femei și o fetiță au fost salvate, duminică, de Mihai Guzei, un localnic din comuna Semlac. Bărbatul ale persoanelor căzute în râu. Acesta a sărit imediat în ajutor și a reușit să le scoată din apă.

”Am dus copilul la mal. Auzeam cum strigau numai ‘Ajutor!’. Am preluat alt copil din altă barcă, înecat. Erau speriați, vă dați seama, ce să zică, ‘Ajutor!, Ajutor!’. Apa era foarte, foarte mare, patru metri. Am trecut de dincolo, că strigau ‘Ajutor!’ și am mai luat un copil în barcă, un băiat să mă ajute. De crengi erau agățate (n.r. persoanele pe care le-a salvat)”, a povestit bărbatul pentru .