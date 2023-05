Divorț în lumea showbizz-ului. Bebelușa Oana Ioniță se desparte de soțul ei. Care sunt cauzele

Divorț în lumea showbizz-ului. Bebelușa Oana Ioniță se desparte de soț. Cei doi trebuiau să împlinească zece ani de căsnicie, dar și-au spus adio.

Bebelușa Oana Ioniță se desparte de soțul ei

și soțul ei au decis să divorțeze. Cei doi urmau să împlinească zece ani de la căsătorie, dar nu au mai apucat. În schimb, au depus actele pentru a se despărți.

Oana Ioniță și partenerul ei de viață încă de la finalul anului 2022, iar acum așteaptă pronunțarea. Desigur, aceștia au de stabilit și alte lucruri legate de custodia copiilor.

Tribunalul va lua toate deciziile legate de aceste aspecte. Chiar dacă vorbește despre divorț, Oana Ioniță și soțul ei încă stau împreună. Aceștia au doi copii.

„Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul.

Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copilului, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi”, a mărturisit Oana Ioniță, pentru

Un alt lucru foarte important pe care trebuie să îl stabilească tribunalul este referitor la casa celor doi. Oana Ioniță și soțul ei au cumpărat o casă în care s-au mutat în 2021. Acum ei locuiesc tot acum, împreună, chiar dacă sunt despărțiți.

Care este motivul despărțirii dintre Oana Ioniță și soțul ei

Bebelușa Oana Ioniță se desparte de soțul ei din cauza neînțelegerilor. Cei doi nu mai sunt pe aceeași lungime de undă de ceva vreme.

Bebelușa Oana Ioniță a mai precizat și că nu mai are nicio afacere comună cu tenorul Florin Budnaru. „Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit 10 ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor.

Nu, pe plan profesional suntem separaţi, adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, a mai spus Oana Ioniță.