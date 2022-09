Oana Ioniță, de urgență la spital. Fosta „bebelușă” a fost operată: „Sunt niște dureri îngrozitoare”

Oana Ioniță, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcătașilor a trecut recent printr-o operație la picior. Artista a suferit o ruptură de menisc, iar intervenția chirurgicală nu a mai putut fi amânată.

Oana Ioniță a ajuns la spital. De ce a fost operată fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor

Dacă la începutului anului Oana Ioniță era îngrijorată pentru , acum, fosta „bebelușă” a fost operată din aceeași cauză.

Totuși, în cazul Oanei, a fost vorba despre o ruptură, iar intervenția chirurgicală nu a mai putut fi sub nicio formă amânată.

„Mă bucur că am luat hotărârea asta. E bine să faci operația când e cazul. Cu cât stăteam mai mult, cu atât se amplifica situația. Meniscul este o zonă cartilaginoasă care nu se reface, ce se poate întâmpla e degenerativ, din ce în ce mai rău”, a declarat Oana Ioniță la

„Sunt niște dureri îngrozitoare”

Oana Ioniță s-a accidentat în timpul unei ședințe foto. Pentru că a vrut ca pozele să iasă perfect, nu a ținut cont de faptul că nu s-a încălzit înainte și a făcut o mișcare de balet. Mai mult, soțul fostei „bebelușe” a atenționat-o că trebuie să înceapă să țină cont de vârstă. Oana Ioniță are 40 de ani.

„A fost o prostie, am făcut niște căderi pe vârfuri întoarse și soțul chiar îmi spunea la un moment dat, ‘Băi, mai uită-te și în buletin’. Am făcut niște poze cu niște voaluri în spate și voiam să fie expresive și pentru asta m-am lăsat pe vârfuri de mai multe ori.

Eu m-am aruncat pur și simplu pe jos, era ciment. Eu nu m-am gândit, adrenalina era la maxim și pe moment n-am simțit.

În seara respectivă n-am putut să mai mișc deloc piciorul. La operație nu m-a durut atât de tare cum m-a durut atunci când mi l-am rupt. Se umflă, te doare. Sunt niște dureri îngrozitoare, nu poți să-ți imaginezi”, a povestit Oana Ioniță.

Pentru Oana Ioniță urmează o perioadă de recuperare

După operație, Oana Ioniță trebuie să facă mai multe exerciții și, de asemenea, timp de 10 zile nu are voie să îndoaie piciorul. Totuși, chiar și în aceste condiții, fosta „bebelușă” nu stă departe de lucrurile care-i plac și predă cursuri de dans.

De altfel, tot Oana a pregătit-o și pe difuzat pe Pro TV.

„Trebuie să fac niște exerciții destul de simple. Aseară nu prea am dormit pentru că nu-mi găsesc poziția. E imposibil să merg, să dorm. Am dormit vreo două ore. Dar o să fie bine și o să dansez curând. Zece zile nu am voie să îndoi piciorul și să-l pun jos”

Pot să predau. Aseară am avut oră. M-am externat la ora 16, am ajuns acasă, la 19 am avut curs online. Orice se poate face atâta timp cât îți dorești”, a concluzionat Oana Ioniță.