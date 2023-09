Divorțul momentului în showbiz-ul românesc! Ea a înaintat actele deja și a dezvăluit și motivul despărțirii

Divorțul momentului în showbiz-ul românesc. Un cuplu celebru își spune adio. Ea a confirmat despărțirea și de asemenea a spus și motivul pentru care cei doi o vor lua pe drumuri separate.

Divorțul momentului în showbiz-ul românesc

Divorțul momentului în showbiz. , un alt cuplu celebru își spune adio. Anunțul a fost făcut chiar de ea.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Dana Criminala și Leo de la Strehaia. Deși păreau că se înțeleg destul de bine, se pare că diva vrea acum să divorțeze. Și nu este prima oară când dorește să facă acest pas.

Ea le-a povestit celor de la wowbiz.ro că înainte să meargă în vizită la soțul ei la penitenciar, avea intentată acțiunea de divorț. La insistența lui însă, a renunțat, iar divorțul a fost oprit. De această dată însă, lucrurile sunt diferite.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că Leo de la Strehaia s-a confruntat și cu probleme de sănătate. iar Dana Criminala i-a fost alături. Divorțul însă avea să vină ceva timp mai târziu.

Vedeta recunoaște că și-a susținut soțul, însă acum lucrurile nu mai pot funcționa. Dana Criminala a mai povestit sursei citate că au existat mai multe lucruri care au deranjat-o de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

Un exemplu a fost faptul că vedeta locuia în casă cu mai multe persoane. Iar în timp, acest lucru a cam atins limita în cazul ei. Divorțul, deci, a rămas singura opțiune, a mai dezvăluit Dana Criminala.

“Pe toată perioada detenției, eu am fost suportul lui psihic să zic așa. Eu îi ridicam moralul, iar el era foarte liniștit în privința aceasta știind că eu sunt alături de el, se terminase cu divorț și cu tot.

Erau o serie de lucruri care mie nu îmi conveneau, vis – a – vis de familia lui cu care umblă târâș zi și noapte și vă dați seama că pentru mine nu este o chestie normală să stau să locuiesc în casă cu nu știu câți inși și așa mai departe”, a mărturisit Dana Criminala, în exclusivitate pentru .

ADVERTISEMENT

Leo de la Strehaia a confirmat și el despărțirea

Înainte ca vedeta să anunțe oficial că divorțează, Leo de la Strehaia a făcut și el o serie de declarații în mediul online. Acesta a confirmat despărțirea și spunea că Dana Criminala l-a ”lăsat într-un moment” în care îi era destul de greu.

Divorțul, a mai adăugat Leo de la Strehaia, ar fi avut la bază și partea materială. Afaceristul spunea că nu mai are bani, dar că este de acord cu decizia pe care soția sa a luat-o.

„Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei”, a spus Leo de la Strehaia, pe Tik-Tok.