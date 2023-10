Divorțul momentului în showbizul românesc. Motivul surprinzător pentru ca artistul se desparte de soție: „Ne place”

Mihai Onilă divorțează de Laura, femeia care i-a readus pofta de viață după pierderea fiicei sale. Fostul solist al trupei AXXA și femeia și-au justificat decizia, iar motivul este unul surprinzător.

Mihai Onilă divorțează de Laura

Laura este femeia care l-a făcut pe Mihai Onilă să creadă din nou că viața merită trăită după . I-a fost alături în momentele grele, apoi s-au căsătorit în Belgia, dar acum au luat o decizie surprinzătoare.

Fostul membru al trupei AXXA și soția lui au depus actele de divorț și așteaptă verdictul judecătorilor. Cu toate acestea, ei nu s-au despărțit decât pe hârtie, iar motivul este unul surprinzător.

Mai exact, își doresc să fie recunoscuți ca soț și soție și în România, lucru care nu se întâmplă în prezent. Astfel că, Mihai Onilă și Laura plănuiesc să se cunune din nou, dar pe teritoriul țării natale.

„Ne-am căsătorit în Belgia, dar am aflat că nu este recunoscută în România. Se poate recunoaște prin mai multe proceduri legale, dar durează ani de zile. Nouă ne place să ne căsătorim de mai multe ori.

Ne căsătorim anul ăsta. Așteptăm actele de divorț din Belgia, apoi ne căsătorim”, au dezvăluit Mihai Onilă și soția sa, Laura, într-un interviu acordat de curând pentru

Cum s-au cunoscut cei doi

Fostul solist de la AXXA și Laura au vorbit și despre primele lor întâlniri, în care și-au dat seama că sunt perfecți unul pentru celălalt și au lucruri surprinzătoare în comun. Cei doi se consideră sufletele pereche și nu se pune problema de o despărțire în adevăratul sens al cuvântului.

„Online, ne-am văzut online. Am făcut împreună câteva cursuri de spiritualitate, reiki. Totul funcționa la un nivel oficial, până într-un moment în care mi-a cerut ceva și ne-am văzut față în față. Atunci a fost ca un boom, ca o explozie în care am zis ‘wow’.

Am descoperit că avem aceleași semne pe corp, cele din naștere sau accidentări. Mâna mea stângă, mâna lui dreaptă, cumva ne-am adunat la un puzzle și am format un tablou. Inclusiv alunițe”, au mai spus Mihai Onilă, c , și partenera sa.