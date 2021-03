DNA cere punerea sub control judiciar a Elenei Udrea. Procurorii se tem că va fugi din România

DNA vrea ca Elena Udrea să fie pusă sub control judiciar, pentru a nu risca din nou o „evadare” din țară a femeii după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Udrea a mai fugit o dată din țară, în Costa Rica, deși nu a privit niciodată gestul său ca pe o fugă de autorități.

Mai mult, Udrea a declarat la Realitatea PLUS că nu are nici cea mai mică intenție să plece iarăși din țară, după condamnare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Udrea ar putea fi pusă sub control judiciar de DNA

„Deja am avut o condamnare, am fost arestata, am fost plecata in afara tarii, ce trofeu sa mai fie Elena Udrea? Sau poate sa fiu exemplu ca vreodata daca ai fost impotriva sistemului ei niciodata nu te lasa. Toata lumea ma intreaba asta (daca plec din tara). Si unde sa te duci?

Am fost plecata, am stat in puscarie afara. Domn\”e, nu vreau sa ma duc sa colind puscariile lumii. Credeti ca mai pasa cuiva de niste romani haituiti la ei prin tara?”, a declarat Elena Udrea.

ADVERTISEMENT

Udrea plecase din țară în 2018 înainte să fie condamnată în dosarul „Gala Bute”. Apropiata lui Traian Băsescu nu s-a ferit să acuze Justiția că face din nou, dosare la comandă și spune că a primit această condamnare pentru că a deranjat sistemul.

„Este evident și eu am făcut greșeală să cred că nu mai mai este așa, dar este evident că Justiția se face, din nou, la comandă. În continuare se aleg niște ține care fie trebuie oferite drept exemplu, fie este o răzbunare dusă până la capăt, pentru că am vorbit despre anumite lucruri. În cazul meu, eu am devoalat sistemul ocult care conducea România și care o conduce și azi, de drept, prin alte personaje. (…)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu poți să dai opt ani pentru o participare la un referendum, atunci ce mai dai pentru un omor sau un viol?! O să ajugem să dăm pedepse mai mici ?! (…) Este răzbunarea lor, să dovedeasca faptul că ei merg până la capăt și nu te lasă”, a completat Udrea.