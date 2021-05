Document. Raportul privind morții de Covid-19, făcut public. Diferență importantă între platformele de raportări

Raportul privind morții de Covid-19 a fost făcut public de către Ministerul Sănătății, la o zi după prezentarea lui în conferință de către ministrul Ioana Mihăilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu i-a cerut, joi, clarificări ministrului Sănătății în chestiunea raportărilor deceselor de coronavirus. Vineri dimineața, pe site-ul ministerului a apărut publicat acest raport amplu și extins.

Autorii documentului au ajuns la concluzia că ”platforma Corona forms este sursa cea mai validă de informații, deși s-au identificat unele confuzii/abateri de la procesul de raportare, în special la nivelul spitalelor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raportul privind morții de Covid-19, publicat de Ministerul Sănătății

Documentul prezentat de Ministerul Sănătății indică faptul că în platforma Corona forms au fost raportate în 2020 un total de 16.120 de decese de COVID-19, iar în platforma în alerte.ms.ro 18.948.

Ulterior, până pe 31 martie 2021, diferențele de raportare se măresc consistent: 31.132 de decese raportate în alerte.ms.ro și 23.931 în Corona forms. Vorbim așadar de o diferență de peste 7.000 de decese.

ADVERTISEMENT

Membrii comisiei care a întocmit raportul au analizat modul de raportare și diferențele înregistrate între platformele Corona forms și Alerte.ms. În prima platformă sunt raportate decesele cu numele persoanei respectiv și CNP, în timp ce în a doua spitalele raportează doar numărul de decese.

În raport se precizează că procedura de raportare în alerte.ms este deficitară și recomandă renunțarea la aceasta, în timp ce raportarea în Corona forms, deși conține unele erori, iar unele decese nu au fost raportate, este ce mai validă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Un export din cele doua baze de date a relevat că până la data de 31 martie 2021 s-au înregistrat 31.132 decese în alerte.ms.ro și respectiv 23.931 decese în Corona forms”, se arată în raport.

Ministerul anunță că se constata că diferențele devin tot mai evidente începând cu luna octombrie 2020, ceea ce poate fi asociat modificărilor succesive solicitate în platforma alerte.ms.ro în sensul creșterii complexității sau nivelului de detaliu pentru solicitările de raportare. Acest fapt s-a suprapus presiunii generate de agravarea situației epidemiologice, se arată în raport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În total, 25.879 de decese cu diagnostic secundar de COVID au fost raportate anul trecut, până la 31 decembrie 2020. Dintre acestea:

19.698 de decese (76%) au diagnostic secundar cu codul U07.1 (deces confirmat COVID).

6.181 de decese (24%) au diagnostic secundar U07.2 (deces suspect COVID)

Aceste raportări au venit după analizarea datelor de la 284 de spitale din țară.

ADVERTISEMENT

Concluziile Comisiei de la MS privind morții de Covid-19

Specialiștii de la MS au anunțat și concluziile după aceste analize.

1. Sursa oficială de clasificare a deceselor – certificatul medical constatator – indică o corespondenta convenabila intre decesele conformate COVID raportate la INS și respectiv cele raportate în Corona forms (96% ). Decesele raportate în alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decât cele din INS.

ADVERTISEMENT

2. Raportarea DRG pe setul minim de date a pacienților externați are, de departe, cea mai discutabila validitate deoarece la 99% dintre cazurile care asociau un diagnostic de COVID-19, acesta a fost considerat diagnostic secundar. În mod cert aceasta raportare nu întrunește cerințele de calitate pentru a servi ca sursa de informalii pentru numărul deceselor de COVID-19 in prezent.

3. Diferențele dintre platformele MS – alerte.ms.ro și Corona forms sunt justificate într-o oarecare măsură și parțial acceptabile, având in vedere faptul ca platforma alerte.ms.ro presupune o raportare numerica agregata și cumulata (neverificabila pe CNP sau alt tip de cod), iar platforma corona forms presupune o raportare caz cu caz, pe CNP. Rămâne totuși sub semnul întrebării utilitatea solicitării unei raportări agregate privind decesele intra-spitalicești, cu o frecventa de doua ori pe zi.

4. Platforma alerte.ms.ro a avut, în înțelegerea comisiei, mai curând rolul de a fi un instrument pentru managementul operațional (distribuire de materiale și echipamente, identificare rapida nevoi de resurse/resurse pentru pacienți in stare grava) decat un rol de sistem informational pentru colectarea și analiza deceselor. Corectitudinea informațiilor regăsite in alerte.ms.ro este condiționata esențial de acuratețea cu care raportează spitalele. Din explorările comisiei, spitalele au unele probleme privind corectitudinea modului de raportare și este evident ca nu exista resurse umane disponibile și pregătite nici la nivelul spitalului și nici la nivelul DSP/CJCCI, pentru a valida aceste raportări.

5. Nu exista prevedere, resurse și mecanisme pentru monitorizarea și validarea datelor referitoare la decesele înregistrate in alerte.ms.ro. și totodată aceste date nu sunt fructificate in analize sau in decizii operative.

6. Platforma Corona forms este sursa cea mai validă de informații pentru raportarea deceselor de Covid-19, deși s-au identificat unele confuzii/abateri de la procesul de raportare, în special la nivelul spitalelor. Analiza actuala are valoare exploratorie.

Care sunt recomandările Comisiei după raport

1. Considerarea de către Ministerul Sănătății a utilității menținerii în platforma alerte.ms.ro a cerințelor de raportare privind decesele, având in vedere pe de o parte efortul de raportare din partea spitalelor și pe de alta parte lipsa de utilizare a acestora in deciziile manageriale.

2. În cazul in care se va considera utilă menținerea raportării deceselor în alerte.ms.ro, este necesar de asigurat un set de instrucțiuni/proceduri /metodologii destinate celor care raportează. Aceste instrumente trebuie prelucrate împreună cu cei care raportează, care au nevoie sa fie instruiți.

3. Comisia aduce in atenția Ministerului Sănătății faptul că dubla raportare, pe principii diferite, atrage după sine confuzii, implică eforturi adiționale de validare a datelor și consum de resurse. De asemenea, neconcordanțele între cele doua serii de date sunt inevitabile.

4. Pe termen mediu este necesar un proces de ameliorare a codificărilor în setul minim de date pentru DRG.

5. În ceea ce privește platforma Corona forms, este evident că o serie de decese nu au fost raportate. În acest sens, este necesar un proces de actualizare a deceselor din Corona forms.

6. Introducerea in Corona forms a unor câmpuri suplimentare în vederea gestionarii mai facile și a generării unor rapoarte care să servească monitorizării deceselor din alte cauze decât COVID.

7. Aprofundarea sursei oficiale – INS este foarte utila atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Pe termen scurt, este recomandabilă o analiză comparativa pe CNP între decesele raportate în Corona forms și decesele din certificatele constatatoare.

8. Pe baza acestei analize se vor formula recomandări pentru asigurarea validității înregistrărilor privind cauzele de deces atât pentru sistemul de supraveghere, cât în special pentru certificatul constatator.

9. Stabilirea numărului final de decese COVID, conform definiției OMS, este fezabilă după încetarea stării de pandemie și parcurgerea activităților menționate la punctele 7 și 8.