Cântăreața le-a dat vestea cea mare fanilor. Dis de dimineață a început să aibă contracții și cât de curând va deveni mămică.

Doinița Ioniță le-a arătat ieri urmăritorilor săi și camera bebelușului, dar și câteva hăinuțe pregătite pentru bebeluș.

Cunoscuta artistă a decis să-și crească singură copilul. S-a despărțit de iubitul ei la scurt timp după ce a anunțat că este gravidă.

Dodo și-a anunțat fanii că este pregătită să devină mămică. Mesajul postat de artista dis de dimineață

Dodo este extrem de emoționată, dar și fericită. în cel mai scurt timp. Artista a postat un mesaj în această dimineață și și-a anunțat fanii că a început să aibă primele contracții. Cu doar o zi înainte, aceasta le-a arătat internauților camera bebelușului, dar și hăinuțele pe care le-a pregătit.

“06.14 m-am trezit în dureri…vine bebe”, a scris îndrăgita artistă pe contul său de Instagram.

Artista a declarat în urmă cu câteva zile că abia așteaptă să devină mămică și

“Vreau să nasc natural, am o mică teamă, dar mă liniștește ca în momentul în care o să îl strâng la piept toate durerile o sa dispară. Sunt sinceră, nu mă simt pregătită. Am avut noroc cu mama ca ea m-a ajutat să cumpărăm tot ce trebuie pentru ca eu nu știam”, a spus Doinița Ioniță pentru Antena Stars,

Dodo își va crește singură copilul. S-a despărțit de iubitul ei, Liviu, la scurt timp după ce anunța că este însărcinată. Se pare că bărbatul și-a dorit să se împace cu Dodo, dar aceasta a refuzat.

Mai mult, cântăreața a depus pe numele acestuia o plângere.

“De câteva luni de zile sunt amenințată fizic, cât și verbal. Nu mă lasă în pace, deși l-am rugat să nu mă mai caute. Eu am dovezi în această privință și le-am prezentat autorităților.

Sunt niște lucruri despre care nu am vrut sa se vorbească până în prezent. Eu am declarat și în online că nu mai vreau sa am nicio treaba cu el, am vrut sa încheiem aceasta relație frumos pentru că este un copil la mijloc”, spunea cântăreața pentru Antena Stars.