Berbec agresiv, suspect de omor. Ar fi ucis doi bătrâni, poliţiştii l-au împuşcat după o luptă plină de pericole

Conform presei din Noua Zeelandă, cei doi soți uciși de berbec în Waitakere, zona rurală West Auckland, aveau peste 80 de ani. O rudă a declarat Poliției că aceștia erau ”oameni buni” și ”nu meritău această soartă”. Berbecul despre care se crede că este responsabil pentru uciderea unui cuplului a fost împușcat mortal de poliția din Noua Zeelandă.

Doi pensionari au fost omorâți de un berbec în Noua Zeelandă

Perechea, în vârstă de 80 de ani, a fost găsită moartă de fiul lor într-un padoc atașat casei lor din Waitakere, zona rurală de West Auckland. Bărbatul devenise îngrijorat după ce nu a auzit nicio veste de aceștia în cursul dimineții, a spus un purtător de cuvânt al familiei. Poliția a intervenit la fața locului la ora locală 7:30 și a confirmat că berbecul se afla în padoc în momentul vizitei lor.

ADVERTISEMENT

Forțele țării au declarat într-un comunicat: ”O altă persoană de la fața locului a suferit o rănire ușoară după ce a fost atacată de acest berbec”. Mai mult, acesta a adăugat că ofițerii săi au fost ”confrundați” de berbec. După ce au evaluat mai bine situația, oamenii legii l-au împușcat pe berbec, conform

Dean Burrell, o rudă a victimelor, a declarat pentru The Herald că bătrânii ”și-au pierdut amândoi viața într-un accident tragic”. ”Sunt oameni buni. Aveau peste 80 de ani. Nu merită asta”, a declarat fiul soților Burrell. “Toată lumea este șocată de ceea ce s-a întâmplat. Sunt foarte supărați. Simt că de fapt visam, a fost puțin șoc, mi s-a spus ce s-a întâmplat și pur și simplu nu am crezut”, au mai transmis rudele.

ADVERTISEMENT

Un bărbat a fost ucis de porc în Maramureș

În România oamenii își pierd viața în propria gospodărie, . Este și cazul unui bărbat din Maramureș, care a fost găsit decapitat pe treptele casei. Cel mai probabil acesta a fost mâncat de porcii din gospodărie. Criminaliștii au constatat că acesta consumase foarte mult alcool și cel mai probabil a leșinat pe scări.

În cele din urmă a murit, iar porcii lăsați liberi prin curte au avut undă verde la ospăț. Mai mult, l-au târât prin curte și i-au desprins capul de foc. Cadavrul bărbatului a ajuns la morga Spitalului Județean, unde specialiștii au stabilit cu exactitate cauza morții și data decesului.

ADVERTISEMENT

I-am văzut picioarele. Am suit la el pe trepte până deasupra, am văzut că nu are capul la el, gâtul mâncat parcă de ceva. Am spus: domnule, e un om mort, fără cap. Cred că a băut horincă, a adormit pe trepte. Eu cred ori vulpe, ori câine. Eu aşa zic”, a declarat un vecin pentru Observatornews.ro.

”Când am întors capul am văzut un cap pe scări”, a mărturisit una dintre femeile care a descoperit cadavrul. Astfel de cazuri nu sunt tocmai rare în România și au loc de obicei atunci când bărbații se îmbată și leșină undeva în apropierea porcilor. Aceste animale au tendința să se hrănească inclusiv cu oameni, lucru cunoscut de toată lumea.