Doina Ghițescu, momente cumplite la cimitir. Ce a pățit din cauza unei lumânări: „Ardeam ca o torță”

Doina Ghițescu a povestit cum, în urmă cu două luni, a trăit momente de coșmar în cimitir. Actrița se afla la ceremonia de comemorare a eroilor, căzuți la 23 august, unde avea de recitat poezii patriotice.

Din cauza unei lumânări, Doina Ghițescu a suferit arsuri grave pe suprafața corpului, astfel că și-ar fi putut pierde viața.

Doina Ghițescu a luat foc în cimitir, din cauza unei lumânări

În urmă cu câteva luni, Doina Ghițescu a trecut prin momente cumplite în cimitir. Actrița s-a ales cu arsuri de gradul doi și trei după ce din cauza unei lumânări.

Aflată la cimitir pentru a recita poezii patriotice în ziua comemorării eroilor căzuți la 23 august, actrița a avut parte de un incident care i-ar fi putut cauza moartea.

Doina Ghițescu a mai spus că oamenii au fost speriați de întreaga situație și că nimeni nu ar fi sărit să o ajute în acele momente.

„Era focul puternic, ardeam ca o torță. Am avut arsuri de gradul doi spre trei. Am simțit că miroase a porc pârlit și am crezut că e din natură, dar nu era așa, eram eu, de fapt.

Eram eu care miroseam. Am început să strig că ard. Simțeam o dogoare mai puternică decât canicula de afară”, a povestit Doina Ghițescu la .

Potrivit martorilor aflați la fața locului, flăcările ar fi fost mult prea mari pentru ca cineva să intervină. Actrița avea și o perucă la acel moment, iar aceasta a început și ea să ia foc.

Cei care au avut curaj să intervină au aruncat cu apa din borcanele florilor celor decedați, însă acest lucru nu a făcut decât să înrăutățească situația.

Un singur tânăr ar fi făcut tot posibilul să o ajute pe actriță, așa cum a mai spus aceasta

„Flăcările s-au dus spre fund, mi-au luat tot fundul. Aveam o perucă pe cap și am văzut că îmi ard buclele. Cei care erau lângă mine au fugit toți.

Au venit cu apă din borcanele de la florile morților și mi le-au aruncat pe corp. Mi-au infectat rănile și mai mult”, a continuat artista.

Actrița a rămas șocată de indiferența oamenilor aflați în jurul ei în momentul în care a fost cuprinsă de flăcări.

La două luni de la nefericitul accident, Doina Ghițescu este marcată de momentele critice pe care le-a trăit. Actrița a fost internată, atunci, la Spitalul Floreasca din București.