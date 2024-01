Doina Teodoru, declarații fulminante despre Cătălin Scărlătescu, logodnicul ei: ”M-a înduioșat”

Doina Teodoru, cunoscuta actriță și logodnica lui Cătălin Scarlatescu ne vorbește despre perioada agitată din viața ei, când doar pastilele cu melatonină o mai ajută să doarmă. Aflăm și detalii neștiute de la filmările la pelicula Băieți de oraș.

Doina Teodoru, dezvăluiri despre Cătălin Scărlătescu și experiența America Express

, Mihai Bendeac a declarat, la un moment dat, că nu a mai întâlnit o femeie ca ea. O profesionistă adevărată, Doina Teodoru a vrut, inițial, să devină o actriță de dramă. A ajuns să joace comedie dintr-o întâmplare.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa actriță din Camera 609 recunoaște că nu comedia a fost prima ei alegere și că este o plăcere să lucreze alături de Mihai Bendeac.

Doina Teodoru mărturisește că știa să gătească cu mult timp înainte să-l cunoască pe Cătălin Scărlătescu și ne vorbește despre experiența America Express alături de logodnicul ei.

Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu: “Mi-a încolțit în minte ideea de a renunța”

Doina Teodoru ne povestește despre experiența America Express și ne spune când a vrut, cu adevărat, să renunțe. Aflăm și cât de mult s-a bazat pe partenerul ei, Chef Cătălin Scărlătescu.

“Poate ca sună ciudat, dar eu m-am bucurat maxim de fiecare zi în America Express. M-am dus acolo ca să joc, nu ca să stau. Eu și Cătălin am fost diametral opuși din punctul ăsta de vedere, deși amândoi ne-am dorit să câștigăm. Cel mai mult mi-au plăcut cursele pentru ultima șansă. Probele erau mult mai palpitante și adrenalina ajungea la cote maxime.

O singură dată mi-a încolțit în minte ideea de a renunța și asta pentru că l-am văzut pe Cătălin într-o ipostază care m-a speriat. Mi-a fost teamă pentru sănătatea lui. După ce am fost siguri ca este în afara oricărui pericol, am căzut de acord să continuăm și uite-așa am ajuns pe locul trei. A fost cea mai frumoasă experiență a noastră de până acum.

”Am descoperit în Cătălin un partener de încredere”

La America Express am descoperit în Cătălin un partener de încredere, pe care mă pot baza, un om determinat. O persoană care este într-o constantă evoluție și care duce o luptă cu el pe multe planuri. M-a înduioșat. I-am văzut și părțile strălucitoare, dar și umbrele.

Acest concurs a pus lupa pe noi și cu bune și cu rele. Ne-a confirmat că cel mai ușor lucru este să renunți. Ne-a arătat că, dacă nu o faci, se deschide un orizont infinit de posibilități. Exact ca în viață. A fost o lecție de viață care a venit la momentul potrivit pentru amândoi, atât separat cât și împreună”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Doina Teodoru.

“Trei zile m-am încărcat cât pentru o lună”

Cătălin Scărlătescu a lansat, de curând, o carte de rețete, online. După plecarea de la Chefi la cuțite, .

“Cătălin m-a surprins cu venirea lui, de fapt (râde). Colegii de la Camera 609 s-au gândit să îmi facă un super cadou și mi-au oferit câteva zile libere în preajma zilei mele de naștere. Mi-am propus să plec undeva liniștit, unde să mă relaxez și să fiu aproape de mare, pe care o iubesc de când mă știu.

Uite așa am ajuns să aleg Santorini ca destinație. Cum Cătălin a zis inițial că nu poate merge cu mine, am plecat singură. Trei zile m-am încărcat cât pentru o lună”, ne spune frumoasa actriță.

Doina Teodoru și celebritatea de după iUmor

Doina Teodoru a devenit cunoscută după ce a câștigat ce de-al treilea sezon de la iUmor. Recunoaște că a fost atât de absorbită de procesul de creație încât a uitat de competiție.

“A fost prima oară când am participat la un concurs de așa mare anvergură. A fost prima oară când am făcut roast. Nu am crezut atât de mult în concurs, așa că am luat-o ca pe o provocare.

Am vrut să văd dacă pot acoperi și aceasta ramură a comediei. De fapt, am fost atât de absorbită de procesul de creație, încât am uitat că e o competiție”, ne spune Doina Teodoru.

Doina Teodoru despre Mihai Bendeac: “Ține flacăra aprinsă”

Doina Teodoru mărturisește că mutarea de la Galați la București nu a speriat-o, chiar dacă nu îi plăcea Bucureștiul. Ne povestește despre experiența profesională alături de Mihai Bendeac și aflăm detalii de la filmările la Băieți de oraș.

“Nu mi-a fost greu să mă mut. Îmi place schimbarea și nu mi-a fost niciodată teamă de necunoscut. Știam pentru ce vin în București, deși nu mi-a plăcut niciodată acest oraș, și eram foarte entuziasmată. Fiecare zi la școală era un mare wow. Asta a amortizat dorul de casă.

Mihai este un om pasionat de ceea ce face și ține flacăra asta aprinsă și în oamenii din jurul lui. Este un actor generos, care își ridică partenerii și este, într-adevăr, o plăcere să lucrezi cu el.

N-aș ști să pun degetul pe o întâmplare anume, dar ce îmi amintesc e atmosfera de la filmări. Deși munceam foarte mult, uneori și 16 ore pe zi, compensam oboseala cu hăhăiala de pe set. Ne simțeam atâta de bine împreună, încât nu ne dădeam seama când zbura timpul”, își amintește Doina Teodoru.

“Comedia este matematică”

Doina Teodoru s-a văzut, inițial, actriță de dramă. În anul 2 de facultate însă, după terminarea unui modul de comedie, a trebuit să dea un examen. După terminarea facultății a primit numai roluri de comedie.

“În timpul facultății eram convinsă că încep să îmi conturez profilul unei actrițe de dramă. După ce mi-am dat voie să fiu vulnerabilă pe scenă (a fost un proces destul de lung și anevoios), am continuat să forez în direcția asta. Îmi plăcea teribil să explorez natura umană în situații extraordinare.

Țin minte ca, în anul II de facultate, am avut un modul de comedie și imediat după asta a trebuit să susținem un examen. Trebuie să recunosc ca am avut emoții nu tocmai constructive. În sufletul meu, nu eram deloc sigură pe ce aveam de făcut. Mă gândeam constant ca nu e bine ce fac. Simțeam ca nu am avut destul timp de repetiții, ca aveam nevoie de mai multe ore de practică, că nu i-am prins șpilul. A fost singurul examen la care am luat nota 9, mare tragedie pentru mine.

Nu eram deloc îngăduitoare cu mine pe vremea aia așa ca m-a frustrat tare, mi-am zis că nu pot face comedie. Acum, că îmi amintesc, mă amuză gândirea mea de atunci. La ceva timp după această întâmplare, cred ca Universul a spus ca ar trebui sa îmi depășesc acest handicap închipuit. După ce am terminat facultatea am primit doar roluri de comedie.

Pentru că nu pot spune nu provocărilor, ușor, ușor am început să mă simt creativă și în această postură și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Comedia este matematică, este mai puțin intuitivă decât drama, are niște reguli clare, pe care trebuie să le stăpânești foarte bine. Abia apoi poți să te joci si sa te bucuri de proces”, spune Doina Teodoru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pasiunea pentru teatru

Doina Teodoru s-a născut la Galați, iar în 2012 a absolvit UNATC din București. În anul 2017 a câștigat sezonul 3 al emisiunii iUmor apoi, în 2023, a participat la America Express, alături de Chef Cătălin Scărlătescu. Bunica ei a fost actriță însă Doina spune că nu știe de unde a apărut pasiunea pentru teatru.

“Habar nu am de unde am moștenit această înclinație. Știu ca m-am hotărât sa fac asta in clasa a VI-a, după ce am văzut un spectacol care m-a marcat. A fost un rollercoaster emoțional. Mi s-a părut extraordinară experiența. Am zis ca aș vrea să ajut oamenii să simtă ce am simțit și eu, acolo, în sala, pentru 2 ore.

Din păcate, trăim vremuri în care învățăm că trebuie să ne reprimam emoțiile și că terapia este pentru oameni bolnavi. Îmi pare rău să văd ca mulți oameni, chiar și din generația mea, cred cu tărie în asta. Din fericire, teatrul este în continuare o formă de terapie față de care oamenii sunt deschiși”, ne spune cunoscuta actriță.

“Sunt atât de obosită încât nu reușesc să adorm”

Doina Teodoru trece printr-o perioadă foarte dificilă, lucrează foarte mult și nu mai poate adormi din cauza oboselii. Chiar dacă a apelat la pastilele cu melatonină, mărturisește că nu se plânge deoarece face ceea ce îi place.

“Nici eu nu știu cum reușesc să fac față. Cred ca mă iubește Dumnezeu și îmi da forță. Uneori sunt atât de obosită încât nu reușesc să adorm. Sunt perfect conștientă ca trebuie să mă trezesc peste trei ore si că o voi lua de la capăt dar, cu toate astea, nu mi se închid ochii. Nu merge nici cu meditații, nici nu stretching, nici cu băi cu sare.

În situațiile astea mă ajută pastilele cu melatonină. Oricum, oricât de obosită aș fi, sunt foarte recunoscătoare ca îmi câștig existența făcând ceea ce îmi place. Mi se pare cea mai mare binecuvântare” declară Doina Teodoru, in exclusivitate pentru FANATIK.

“Frumusețea, fără nimic în spate, e doar un poster drăguț”

Talentata actrița spune că mereu a vrut să facă ceva semnificativ cu viața ei și că nu se poate gândi la celebritate. Are, de asemenea, o părere personală despre ce înseamnă frumusețe cu adevărat.

“Consider ca frumusețea contează doar în primele 5 secunde de când ai intrat într-o cameră. Da, poate atrage atenția, dar dacă în spatele ei nu se află nimic altceva, înseamnă ca ești doar un poster drăguț, care te entuziasmează inițial. Îl poți pune pe un perete, dar la scurt timp uiți de el”, ne spune Doina Teodoru.

“Exploram clădiri părăsite, săream garduri pe care scria interzis”

Doina Teodoru a fost o fetiță timidă și o liceană rebelă. Cel mai mult îi plăcea să facă lucruri interzise, nu-i plăcea în tabere și nici în cluburi nu mergea.

“Am fost un copil timid. Eram mai mult în lumea mea. Vorbeam încet și cele mai multe discuții le aveam cu Daisy, un cocker spaniel pe care părinții mei l-au adoptat și pe care l-am iubit enorm. A crescut odată cu mine și a fost cel mai bun prieten al meu. Am suferit foarte tare când s-a stins din viață. Apoi am aflat ca îmi place sportul. Am făcut baschet, volei, arte marțiale, iar în generală am descoperit rolele. Câteva veri mi le-am petrecut pe 8 roți.

Nu am fost nicidecum rebelă în liceu, deși ascultam muzică rock și mă îmbrăcam în negru. Aveam doi prieteni alături de care exploram clădiri părăsite, săream garduri pe care scria mare interzis doar ca să vedem ce e dincolo. Ne scriam scrisori pe care ni le dădeam dimineața, înainte să intrăm la ore, activități cel mai probabil plictisitoare pentru generațiile de acum.

N-am fugit de acasă, n-am fost în cluburi și nici măcar nu am dormit peste noapte la prietenii mei, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Am fost într-o singura tabără, dar nu mi-a plăcut și nu m-am mai dus”, ne spune Doina Teodoru.

“În facultate am descoperit ca îmi place asta”

Chiar dacă iubitul ei este un cunoscut Chef din România, frumoasa actriță mărturisește că nevoia a învățat-o să gătească cu mult înainte să-l cunoască. Se declară o adevărată gurmandă.

“Găteam foarte mult înainte să îl cunosc pe Cătălin. În facultate am descoperit ca îmi place asta. Totul a pornit dintr-o necesitate, evident, trebuia sa mănânc. Nu am fost studentul clasic, care primea pachet de-acasă. Îmi plăcea mâncarea proaspătă, făcută de mâna mea.

Căutam tot felul de rețete, dar nu le făceam niciodată ca la carte. Uite-așa am descoperit gusturi și combinații interesante. Sunt gurmandă, recunosc”, declară Doina Teodoru, în exclusivitate pentru FANATIK.